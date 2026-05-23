РИА Новости: суд в Москве отправил в СИЗО бывшего сенатора Василия Думу

Бывшего сенатора Василия Думу отправили в СИЗО. Его обвиняют в покушении на мошенничество. Решение принял Замоскворецкий суд Москвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Помимо этого, вместе с Думой по делу также арестован адвокат Дмитрий Клеточкин.
«Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 июля 2026 года в отношении Думы Василия Михайловича и Клеточкина Дмитрия Михайловича», — говорится в сообщении.
«КП-Новосибирск» накануне сообщал, что депутату горсовета Новосибирска Игорю Украинцеву продлили срок содержания под стражей еще на 22 дня. Его обвиняют в получении взятки в 3,5 млн рублей от строительного холдинга.
Кроме этого, на днях бывшего мэра Белгорода Антона Иванова выпустили из СИЗО. Так как суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.