Исполняющий обязанности главного тренера «Акрона» Искаков покинул клуб

САМАРА, 23 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера тольяттинского «Акрона» Мурат Искаков ушел из клуба после победы над волгоградским «Ротором» в переходных матчах за право выступать в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он рассказал журналистам.
Ранее ТАСС сообщал, что «Акрон» сохранил место в РПЛ на следующий сезон после успеха в двухматчевом противостоянии с «Ротором» (2:0, 0:1).
«Хочу объявить о том, что мы прекращаем работу в “Акроне”, — сказал Искаков. — После ухода Заура Эдуардовича [Тедеева] руководство и он сам попросили нас закрыть эти две игры, чтобы сохранить команду в РПЛ, потому что не было реальных кандидатур на пост главного тренера».
Об уходе Тедеева с поста главного тренера «Акрона» стало известно 17 мая после поражения в 30-м туре РПЛ от самарских «Крыльев Советов» (1:4). При этом его тренерский штаб во главе с Искаковым остался в клубе, чтобы подготовить команду к переходным матчам.
Прошедший сезон в РПЛ «Акрон» закончил на 13-й строчке. Также команда вылетела из кубка страны на стадии группового этапа «пути РПЛ», заняв в своем квартете последнее, четвертое место.