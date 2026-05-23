«Совершенно не готова»: Фицо усомнился в выгоде вступления Украины для ЕС

Политик уточнил, что некоторые государства годами проходят сложный путь подготовки к членству в ЕС, принимая ради этого тяжелые политические и экономические решения.
«Украина совершенно не готова к вступлению в Евросоюз. Такое политически ускоренное членство не готовой к этому страны в Евросоюз вызывает некоторые вопросы», — сказал премьер.
Фицо отметил, что пока неясно, какую пользу Украина сможет принести Европейскому союзу в обмен на привилегированное положение.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предлагал частично допустить Украину к структурам Евросоюза без права голоса. По его мнению, это может помочь сторонам достичь мирного соглашения.
Как отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, присоединение Украины окончательно добьет Евросоюз.