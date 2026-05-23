«Совершенно не готова»: Фицо усомнился в выгоде вступления Украины для ЕС

Фицо заявил, что Украина совершенно не готова к вступлению в Евросоюз.

Источник: Комсомольская правда

Украина на данный момент не готова к вступлению в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в социальной сети.

Политик уточнил, что некоторые государства годами проходят сложный путь подготовки к членству в ЕС, принимая ради этого тяжелые политические и экономические решения.

«Украина совершенно не готова к вступлению в Евросоюз. Такое политически ускоренное членство не готовой к этому страны в Евросоюз вызывает некоторые вопросы», — сказал премьер.

Фицо отметил, что пока неясно, какую пользу Украина сможет принести Европейскому союзу в обмен на привилегированное положение.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предлагал частично допустить Украину к структурам Евросоюза без права голоса. По его мнению, это может помочь сторонам достичь мирного соглашения.

Как отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, присоединение Украины окончательно добьет Евросоюз.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше