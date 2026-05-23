Искаков: Тедеев помогал «Акрону» перед матчами с «Ротором», несмотря на отставку

САМАРА, 23 мая. /ТАСС/. Бывший главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев помогал тренерскому штабу клуба готовить команду к переходным матчам за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Об этом журналистам заявил временно исполняющий обязанности главного тренера тольяттинцев Мурат Искаков.
Ранее ТАСС сообщал, что «Акрон» сумел сохранить место в РПЛ на следующий сезон благодаря победе над волгоградским «Ротором» по итогам переходных матчей (2:0, 0:1).
«Мы, конечно, советовались [с Тедеевым], потому что он лучше всех знает возможности и все психоэмоциональные особенности футболистов, поэтому без него навряд ли это все получилось бы. Мы были на связи», — сказал Искаков.
Тедеев был уволен с поста главного тренера «Акрона» после поражения в 30-м туре РПЛ от самарских «Крыльев Советов» (1:4). При этом его тренерский штаб во главе с Искаковым остался в клубе, чтобы подготовить команду к стыковым матчам.
Прошедший сезон РПЛ «Акрон» закончил на 13-й строчке.