Драма «Фьорд» получила «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

Главную награду 79-го Каннский кинофестиваль — «Золотую пальмовую ветвь» — получила драма «Фьорд» румынского режиссера Кристиан Мунджиу. Имена лауреатов были объявлены 23 мая на церемонии во Дворце фестивалей.
Фильм рассказывает историю семьи Георгиу: румынского отца и норвежской матери, которые переезжают в деревню на родину женщины в Норвегии. Там они сближаются с соседями — семьей Хальберг.
Однако вскоре подозрения окружающих в отношении методов воспитания детей в семье Георгиу приводят к череде конфликтов и делают героев объектом пристального общественного внимания.
Ранее KP.RU сообщал, что Каннский кинофестиваль проходил с 12 по 23 мая 2026 года на Лазурном берегу Франции. «Гран-при» фестиваля, считающийся второй по значимости наградой, достался картине «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева.