Главе Татарстана подарили двух щенков алабая

Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что получил необычный подарок от национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова. В знак дружеских отношений ему были переданы два щенка породы алабай.
По словам Минниханова, новые питомцы уже пополнили компанию его собаки и стали для неё своеобразными компаньонами. Он отметил, что подарок имеет символическое значение и отражает тёплый характер взаимодействия между сторонами.
Руководитель региона также выразил признательность за оказанное внимание, подчеркнув важность таких жестов для укрепления взаимопонимания и дружеских связей.
Ранее семья наследника британского престола принца Уильяма и Кейт Миддлтон пополнилась новым питомцем. В соцсетях пары появилась фотография коричневого кокер-спаниеля по кличке Отто.