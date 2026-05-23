Семья Фейнстра из Канады объяснила причины переезда в Нижегородскую область

Как сообщило РИА Новости, многодетная семья Фейнстра планирует в ближайшее время вернуться в Нижегородскую область. Ранее супруги с восемью детьми временно выезжали на родину в Канаду, чтобы навестить близких и заработать необходимые средства для расширения своего хозяйства в нашем регионе.
Семья Фейнстра переехала в Россию в 2024 году, выбрав Нижегородчину из-за приверженности традиционным ценностям. Губернатор Глеб Никитин ранее оказывал поддержку иностранным гражданам, помогая с оформлением документов. На новом месте супруги Аренд и его жена планируют развивать фермерское хозяйство и открыть магазин локальной продукции.
В апреле 2026 года глава семейства сообщил своим подписчикам, что они завершают дела в Канаде и готовятся к перелету обратно в Россию. Семья уже обустраивает свое хозяйство и намерена продолжать реализацию своего проекта на нижегородской земле.
Ранее сообщалось, что трое граждан Германии получили разрешения на временное проживание в Нижнем.