Левандоский забил в последнем матче за «Барселону»

Левандовскому 37 лет. С 2010 по 2014 год он играл за дортмундскую «Боруссию», а с 2014 по 2022 год — за мюнхенскую «Баварию», с которой он восемь раз стал чемпионом Германии, трижды — обладателем Кубка Германии, а также победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА. За сборную Польши Левандовский провел 165 матчей и забил 89 голов, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.