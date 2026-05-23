Левандоский забил в последнем матче за «Барселону»

Польский форвард отличился в игре 38-го тура чемпионата Испании с «Валенсией».

МАДРИД, 23 мая. /ТАСС/. Польский нападающий Роберт Левадонвский отметился голом в гостевом матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу против «Валенсии», который является последним для него в составе «Барселоны».

Футболист отличился на 61-й минуте. Его гол позволил «Барселоне» открыть счет в матче. В течение 10 минут после этого «Валенсия» забила два гола.

Ранее ТАСС сообщал, что Левандонский покинет «Барселону» после окончания сезона. За каталонский клуб он выступает с лета 2022 года. В составе команды футболист трижды выиграл чемпионат и Суперкубок Испании и один раз победил в кубке страны.

Левандовскому 37 лет. С 2010 по 2014 год он играл за дортмундскую «Боруссию», а с 2014 по 2022 год — за мюнхенскую «Баварию», с которой он восемь раз стал чемпионом Германии, трижды — обладателем Кубка Германии, а также победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА. За сборную Польши Левандовский провел 165 матчей и забил 89 голов, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.