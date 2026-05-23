Юбилейный полумарафон «ЗаБег.РФ» прошел в России

По всей стране в забеге приняли участие более 200 тыс. человек.

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Более 200 тыс. человек приняли участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ» по всей России. Также соревнования полумарафона One Run охватили 38 стран мира.

«Бег — один из самых доступных видов физической активности для людей. Такие мероприятия вдохновляют на новые достижения, формируют культуру заботы о своем здоровье и создают атмосферу единства. Ведь они объединяют людей разных возрастов, профессий и увлечений», — отметил в своем приветствии участникам министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Пробежала дистанцию 1 км вместе с дочерью Миланой руководитель оргкомитета «ЗаБег.РФ» Ксения Шойгу.

«50 тыс. стартовали в Москве, 250 тыс. человек — по всей России. А во всем мире бегут 320 тыс.», — рассказала Шойгу журналистам.

В нынешнем году «ЗаБег.РФ» прошел в юбилейный, 10-й раз.