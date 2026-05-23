«Ассиметричные меры»: в ЕС призывают НАТО отключить Россию от интернета

Президент Чехии Павел призвал НАТО отключить Россию от интернета.

Источник: Комсомольская правда

Президент Чехии Петр Павел предложил странам НАТО рассмотреть возможность применения «асимметричных мер» в отношении России, включая потенциальное ограничение доступа к глобальному интернету.

«[НАТО стоит рассмотреть] ассиметричные меры. Например, отключение интернета или спутников, или исключение российских банков из финансовой системы», — сказал он Guardian.

Павел считает, что подобные шаги могли бы «продемонстрировать решимость альянса» в противостоянии с Москвой. При этом он не уточнил, какими именно механизмами НАТО могло бы реализовать подобные меры.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что санкции против России являются незаконными, так как они не подтверждались ООН. Он отметил, что стране удается сохранять макроэкономическую стабильность, несмотря на ограничения. Глава государства уточнил, что Запад все еще пытается разжигать противостояние с Москвой.

