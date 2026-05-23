В Белграде проходит массовый митинг против властей: собрались тысячи протестующих

В субботу в Белграде между полицией и студентами с оппозицией, участвующими в акции протеста, вновь произошли столкновения. Об этом сообщает РИА Новости.
Сначала беспорядки вспыхнули у Скупщины Сербии и лагеря президента Александра Вучича в Пионерском парке. Полиция применила слезоточивый газ и силу, чтобы вытеснить протестующих с бульвара Короля Александра прямо к юридическому факультету.
Оцепление у Скупщины усиливают подтягивающимися нарядами жандармерии.
Как ранее писал KP.RU, в день, когда в Белграде проходили массовые акции протеста студентов и сторонников оппозиции, сербский государственный перевозчик Srbija voz без каких-либо пояснений прекратил пассажирские перевозки.
По данным президента Сербии, парламентские выборы в стране пройдут осенью, с конца сентября до середины ноября.