Консул Азербайджана Рамиль Имранов погиб в ДТП в Иране

В ведомстве уточнили, что дипломат находился за рулем автомобиля и выполнял служебные обязанности. Авария произошла на трассе Джульфа — Тебриз в районе поселка Маранд.
В МИД Азербайджана заявили, что глубоко потрясены случившимся, и выразили соболезнования семье, близким и коллегам погибшего Имранова.
Ранее KP.RU сообщал о смерти отставного чрезвычайного и полномочного посла России Станислава Ахмедова. Дипломат ушел из жизни в возрасте 73 лет. В МИД РФ подчеркнули, что Ахмедова отличали высокий профессионализм, глубокая порядочность, принципиальность и готовность помочь коллегам.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше