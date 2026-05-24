Душа казачья. 24 мая родился великий писатель Михаил Шолохов

«Мы вспоминаем деда так же, как и любого другого близкого человека: собираемся всей семьёй, делимся историями, просто говорим о нём. Если человек выдающийся, это не значит, что у нас есть какие-то особые ритуалы. Всё остаётся естественным и искренним, но это, безусловно, большая ответственность — быть потомком такого великого человека, нести его фамилию. Это навсегда становится частью твоей судьбы», — отметил в разговоре с корреспондентом rostov.aif.ru правнук великого писателя Пётр Шолохов.
Для семьи классика 24 мая остаётся, прежде всего, памятной датой, но для всей России, и особенно для Дона, день рождения Михаила Александровича Шолохова — масштабный культурный праздник, объединяющий исследователей, артистов и земляков.
Экспонат-мемория.
В станице Вёшенской ко дню рождения писателя выставят новый экспонат из личной коллекции семьи. Это набор из серебра с позолотой, подаренный Шолохову на 70-летие Секретариатом ЦК КПСС.
Как пояснила главный хранитель Музея-заповедника М. А. Шолохова «Тихий Дон» Наталия Тищенко, экспонат представляет собой набор Ленинградского производственного объединения «Русские самоцветы», состоящий из кувшина, двух чарок и подноса. Изделия выполнены из серебра с тонким слоем позолоты, украшены эмалью.
«Михаил Александрович лежал в больнице, и вручили ему только по выходу из неё седьмого июля 1975 в здании Центрального комитета партии в Москве, — поясняет хранитель. — К памятным встречам, юбилейным датам Михаилу Александровичу почитатели его таланта, родные и близкие, известные люди дарили подарки. Ящики с подарками находились повсюду: на подоконниках, на полу», — передаёт воспоминания членов семьи Шолоховых специалист музея.
В 1975 году Шолохов был болен и находился на лечении в Москве. Пока писателя не было дома, в его гостиной изготовили большие шкафы с антресолями от пола до потолка, чтобы разместить самые дорогие и памятные подарки. Когда Шолохов вернулся в станицу Вёшенскую, серебряный набор стал одним из первых подарков, размещённых в новом шкафу. Долгие годы набор хранился в семье писателя. И только в 2011 году наследники Михаила Шолохова передали его музею.
«Особенность этого экспоната в том, что он является меморией», — отмечает собеседница редакции.
Мемория в музее — это предмет, который хранит память о человеке, событии или эпохе.
Библиотека писателя.
Об актуальных планах и новых исследовательских проектах rostov.aif.ru рассказала учёный секретарь Музея-заповедника М. А. Шолохова «Тихий Дон», кандидат культурологии Лидия Слюсаренко. По её словам, музей готовит две экспозиции, которые станут подарком к 125-летию писателя в 2030 году.
«Первая — обновлённая литературная выставка. Вторая — экспозиция послевоенной библиотеки писателя в его усадьбе. Для показа мы тщательно отбираем около двух тысяч книг», — поясняет учёный секретарь.
Особое внимание в исследовательской работе уделяется ранее малоизученным страницам биографии писателя.
«Например, мы подготовили материалы об общении Шолохова с выдающимися полководцами Великой Отечественной войны. Он был военным корреспондентом, владел информацией, недоступной рядовому солдату, и это открывает новый взгляд на его военную прозу», — добавляет Лидия Михайловна.
30 тысяч писем.
Исследователи обработали свыше 30 тыс. писем, поступавших к Шолохову со всех уголков СССР — от Калининграда до Сахалина. Эти документы рисуют портрет Михаила Александровича не как монументального классика из учебников, а как живого собеседника, к которому шли за советом, утешением и нравственной опорой.
«Находясь на расстоянии семь тысяч километров от родной донской земли, я с ещё большим удовольствием держу в руках томик “Тихого Дона”. Читая Ваши книги, я ещё ярче осознаю свой священный долг перед Родиной», — писал в 1967 году 20-летний Валерий, солдат из Забайкалья.
Читатели живо включались в художественный мир, спорили о судьбах персонажей и ждали прямого ответа от самого автора.
«Тихий Дон» я прочёл два раза. Меня заинтересовала судьба героя этого романа, Григория Мелехова. С ребятами я не однажды разговаривал о дальнейшей судьбе его. Мои предположения таковы: Григория по его возвращении в хутор Татарский арестовывают и… Или ссылают, или расстреливают", — писал матрос Роман Остапович в 1950 году.
Изучать Шолохова — значит учиться у него человечности, ответственности и любви к тому месту, где ты вырос. Пока в донских семьях вспоминают писателя в день его рождения, а на книжных полках в шкафах стоят «Судьба человека» и «Тихий Дон», Михаил Александрович остаётся с нами.