Что можно и нельзя делать в Мокиев день 24 мая, который называют мокрый день

Православная церковь 24 мая вспоминает святого Мокия Амфипольского. В народе празднуют Мокиев день. Но есть еще одно название — мокрый день. А еще по погоде, которая установилась в названную дату, узнавали, каким окажется лето.
Что нельзя делать 24 мая.
Под запретом купание. Кроме того, не следует 24 мая садить растения. Нельзя ругаться и кричать вблизи водоемов. А еще в указанный день не следует совершать важные покупки. Они, как считалось, быстро придут в негодность.
Что можно делать 24 мая.
По традиции, в данный день проводили генеральную уборку, занимались бытовыми делать. Указанное было принято делать вместе с семьей. Как верили предки, таким образом можно на долгое время сохранить согласие.
Согласно приметам, на дождливое лето указывает дождь в утреннее время. В том случае, если 24 мая жара, то и лето окажется жарким.
