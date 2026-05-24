24 мая родился великий писатель Михаил Шолохов

В 1975 году Шолохов был болен и находился на лечении в Москве. Пока писателя не было дома, в его гостиной изготовили большие шкафы с антресолями от пола до потолка, чтобы разместить самые дорогие и памятные подарки. Когда Шолохов вернулся в станицу Вёшенскую, серебряный набор стал одним из первых подарков, размещённых в новом шкафу. Долгие годы набор хранился в семье писателя. И только в 2011 году наследники Михаила Шолохова передали его музею.