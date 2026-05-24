Что можно, а что нельзя делать в День Кирилла и Мефодия 24 мая 2026

Кирилл до принятия монашества носил имя Константин, и именно под этим именем он был известен как философ и ученый. Монашеское имя Кирилл он принял всего за пятьдесят дней до своей смерти, находясь в Риме, и именно под этим именем он был канонизирован церковью. Существует также интересный факт о том, что Кирилл и Мефодий изобрели не кириллицу, а глаголицу — более древнюю азбуку со сложными и витиеватыми начертаниями букв. Привычную нам кириллицу разработали их ученики уже после смерти учителей, но имя Кирилла было сохранено в названии азбуки в знак благодарности и уважения.