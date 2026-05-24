Что можно, а что нельзя делать в День Кирилла и Мефодия 24 мая 2026

24 мая 2026 года — особенная дата для православных христиан и всех славянских народов. В этот воскресный день Русская православная церковь чтит память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — создателей славянской азбуки, которые более 1100 лет назад подарили славянам возможность читать и писать на родном языке.
Однако не все знают, что 24 мая — это день памяти сразу нескольких святых. Помимо просветителей Кирилла и Мефодия, в этот день вспоминают священномученика Мокия Амфипольского, который жил в III веке и принял мученическую смерть за веру. В народе этот день прозвали Мокей Мокрый — из-за того, что в конце мая часто начинались затяжные дожди и утренние туманы.
Что МОЖНО делать 24 мая 2026.
Провести время с семьей за общим столом.
Этот день считается благоприятным для семейного единения. Вечером 24 мая стоит собраться за большим столом с близкими. По народным поверьям, святые Кирилл и Мефодий, а также священномученик Мокий покровительствуют домашнему очагу и семейному благополучию.
Умыться дождем или сходить в баню.
Если 24 мая пойдет дождь — это хорошая примета. Наши предки специально выходили под дождь, чтобы вымочить волосы: считалось, что это придает им силу и красоту. Также полезно посетить баню — вода в этот день обладает очищающей силой, смывает болезни и негатив.
Завершить старые дела.
24 мая — удачное время для того, чтобы поставить точку в давно незавершенных проектах. А вот новые дела лучше не начинать (об этом ниже), а вот закончить начатое ранее — самый раз.
Заниматься домашними делами.
Уборка, рукоделие, приготовление пищи — все это приветствуется. Однако есть один нюанс: незамужним девушкам не рекомендуется подметать пол, чтобы «не вымести» женихов.
Наблюдать за погодой.
24 мая называли «указчиком погоды на всё лето». Внимательно посмотрите на природу — это поможет узнать, каким будет предстоящий летний сезон.
Помогать нуждающимся.
Подать милостыню или помочь тем, кто в беде, — богоугодное дело в этот день. Любое добро, сделанное 24 мая, по поверьям, вернется сторицей.
Провести обряд на урожай (если вы занимаетесь земледелием).
В некоторых регионах существовал обычай сжигать на поле пучки рождественской соломы или ветки вербы, оставшиеся с Вербного воскресенья. Считалось, что это защитит посевы от града и сильных дождей.
Что НЕЛЬЗЯ делать 24 мая 2026.
❌ Работать в поле и на огороде.
Это главный запрет дня. Наши предки верили: если 24 мая тревожить землю — пахать, боронить, сеять или рыхлить, — то град выбьет все посевы. День считался праздником умилостивления «царя града», и земле давали отдохнуть.
❌ Начинать новые дела.
Неблагоприятный день для старта проектов, открытия бизнеса, подписания договоров или любых новых начинаний. Если есть незавершенные дела, займитесь ими, но новое отложите — результат может разочаровать.
❌ Делать крупные покупки.
По народным поверьям, вещь, купленная 24 мая, быстро испортится или не принесет радости. Отложите серьезные приобретения на другой день.
❌ Признаваться в любви.
Романтические признания 24 мая с большой вероятностью останутся без ответа или быстро угаснут. День не подходит для начала новых отношений. А вот для спокойного и мирного расставания, если оно назрело, — наоборот, подходит.
❌ Ссориться, ругаться, сквернословить.
Особенно строгий запрет на конфликты с родственниками. Считалось, что семейная ссора в этот день может затянуться надолго, а примириться будет очень трудно. Проведите день в мире с собой и окружающими.
❌ Незамужним девушкам подметать пол.
Существует поверье: если девушка 24 мая возьмет веник, она «выметет» из дома всех потенциальных женихов и может надолго остаться одинокой.
❌ Брать или давать в долг, пересчитывать деньги.
Финансовые операции в этот день, особенно связанные с займами, могут привести к убыткам и безденежью. Деньги лучше не пересчитывать без особой нужды.
❌ Находиться у водоемов.
Особенно вечером и ночью. По народным поверьям, в конце мая просыпаются русалки и водяные, которые могут «утащить» неосторожного человека. Запрещалось купаться, громко разговаривать у воды или бросать что-либо в водоемы.
❌ Играть свадьбу или объявлять помолвку.
Считалось, что брак, заключенный 24 мая, будет несчастливым и непрочным. Лучше выбрать для торжества другой день.
❌ Грустить и предаваться унынию.
Плохое настроение в этот день может притянуть неудачи. Старайтесь сохранять позитивный настрой.
❌ Отправляться в дальнюю дорогу.
Путешествие, начатое 24 мая, может оказаться неудачным — с препятствиями, задержками и неприятностями.
Народные приметы на 24 мая 2026.
Утром стелется густой туман — Лето будет дождливым и сырымИдет дождь — Впереди мокрое лето с частыми ливнямиВосход солнца багровый — Лето будет грозным, возможны пожарыМного росы на траве — К хорошему урожаю огурцов и грибовСолнечный и сухой день — Июнь будет жарким и засушливымГром гремит — Лето будет теплымОблака плывут низко — К затяжным дождямЛасточки летают низко над землей — Скоро пойдет дождьКошка спит животом вверх — Наступят теплые и ясные дниКошка прячет морду в лапы — Будет дождьПетухи поют позже обычного — К осадкамМокро 24 мая — жди лета еще мокрееРадуга высоко в небе — к ветруРадуга низко над землей — к урагануНезабудки завяли — к сухой и жаркой погоде.
Кому молятся 24 мая.
Святым Кириллу и Мефодию молятся:
О помощи в учебе и усвоении знаний (школьники, студенты) О даровании мудрости и красноречия учителям, преподавателям, проповедникамОб успехе в научной, литературной и переводческой деятельностиО просвещении ума и сердца, укреплении верыО сохранении и развитии славянской культуры, традиций и языкаО вразумлении детей и молодежи, помощи в выборе жизненного пути.
Священномученику Мокию молятся:
О крепости духаО мире в семьеО благополучии домаО хорошем урожае.
Сны на 23 мая считались вещими. Хорошие видения старались запомнить, а дурные — никому не рассказывать.
Венки на воде — в этот день девушки плели венки и отпускали их по воде, веря, что это улучшит личную жизнь.
Именинники 24 мая 2026.
Александр, Иосиф, Кирилл, Мефодий, Михаил, Мокий, Ростислав.
24 мая 2026 года — воскресенье, день памяти святых Кирилла и Мефодия и священномученика Мокия. Лучше провести его с семьей, заниматься домашними делами, завершать старое — и избегать полевых работ, новых начинаний, ссор и крупных покупок. Если пойдет дождь — не прячьтесь, а выйдите под него: вода в этот день обладает особой силой.
Кто такие Кирилл и Мефодий.
Кирилл и Мефодий были родными братьями, родившимися в IX веке в греческом городе Солунь, который в наши дни называется Салоники и находится на территории современной Греции. Их отец происходил из доброго рода и занимал в Солуни значительную должность византийского военачальника. В этом городе в ту эпоху проживало многочисленное славянское население, поэтому братья с детства хорошо знали славянский язык, что впоследствии сыграло ключевую роль в их просветительской миссии.
Мефодий, который был старшим из семи братьев, родился около 815 года. В юности он пошел по стопам отца и посвятил себя военной карьере. Около десяти лет он был управителем одной из населенных славянами областей, где показал себя искусным правителем. Этот опыт управления славянскими землями дал ему глубокое понимание славянской культуры, быта и языка. Однако затем Мефодий принял важное решение, которое изменило всю его жизнь: он оставил военную службу и принял монашеский постриг, удалившись в монастырь на горе Олимп, расположенной в Малой Азии.
Кирилл, младший брат, родился около 827 года и с ранних лет отличался выдающимися способностями и необыкновенной тягой к знаниям. Существует красивое предание, согласно которому в семь лет ему приснился сон, где он выбирал себе жену, и его выбор пал на Софию, что в переводе с греческого означает мудрость. Этот сон определил всю его дальнейшую жизнь как человека, посвятившего себя служению мудрости и просвещению. Кирилл получил блестящее образование при императорском дворе в Константинополе, который был в то время центром образованности и культуры всего христианского мира.
Учителями Кирилла были знаменитые ученые того времени — Лев Грамматик и будущий патриарх Фотий, один из самых образованных людей своей эпохи. Кирилл в совершенстве постиг грамматику, арифметику, геометрию, астрономию, музыку и многие другие науки. Он знал двадцать два языка, за что был прозван современниками Философом. Благодаря своим исключительным познаниям он был назначен хранителем Патриаршей библиотеки в Константинополе, а затем преподавал философию в университете. Его ум и образованность вызывали восхищение даже у опытных богословов и ученых мужей того времени.
Миссия в Моравии и создание славянской азбуки.
В 863 году произошло событие, которое стало поворотным моментом в истории славянских народов. В Константинополь прибыло посольство от моравского князя Ростислава с просьбой прислать учителей, которые могли бы проповедовать христианство на родном для славян языке. Византийский император Михаил Третий поручил это ответственное дело именно Кириллу и Мефодию, поскольку братья в совершенстве владели славянским языком и обладали необходимыми богословскими познаниями.
Перед отправкой в Моравию Кирилл совершил поистине великое деяние — он создал славянскую азбуку. В научном мире до сих пор нет единого мнения о том, какую именно азбуку создал Кирилл: глаголицу или кириллицу. Большинство ученых склоняются к тому, что Кирилл создал именно глаголицу — более древнюю и сложную по начертанию азбуку, а кириллица, которую мы используем сегодня, была разработана позже его учеником Климентом Охридским. Однако само название кириллица закрепилось в памяти о великом просветителе, и это справедливо, поскольку именно Кирилл заложил основы славянского алфавитного письма.
Созданная братьями азбука насчитывала тридцать восемь букв. Основой для нее послужил греческий алфавит, из которого были взяты двадцать четыре буквы, подобные соответствующим греческим, а четырнадцать букв были созданы заново специально для передачи специфических славянских звуков, которых не существовало в греческом языке. Первыми словами, написанными на славянском языке, стали начальные строки Евангелия от Иоанна: В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Эти слова имели глубокий символический смысл, ведь Слово стало основой новой письменной культуры целой группы народов.
С помощью Мефодия Кирилл перевел на славянский язык основные богослужебные книги: избранные чтения из Евангелия, апостольские послания и Псалтирь. Этот перевод имел колоссальное значение, поскольку позволило проводить богослужения на понятном славянам языке. Ранее богослужение совершалось только на трех языках: еврейском, греческом или латинском, и для славян, не знавших этих языков, христианское учение оставалось недоступным. Теперь же они могли слышать Священное Писание и молиться на родном языке.
Просветительская деятельность в Моравии и противостояние с немецким духовенством.
В 863 году братья прибыли в Моравию, где их встретили с великой честью. В течение сорока месяцев, вплоть до весны 867 года, они вели активную просветительскую деятельность. Кирилл и Мефодий обучали местных жителей славянской грамоте, проводили богослужения на славянском языке и продолжали свою переводческую работу. Они не только учили людей читать и писать, но и объясняли основы христианской веры на доступном для них языке, что делало проповедь особенно эффективной и понятной.
Однако их деятельность вызвала крайнее недовольство со стороны немецкого католического духовенства. Немецкие епископы, которые совершали богослужение на латинском языке и считали это единственно возможным, утверждали, что богослужение может совершаться лишь на трех языках: еврейском, греческом или латинском. Они видели в деятельности братьев угрозу своему влиянию и попытку подорвать устоявшиеся церковные порядки. Немецкое духовенство всячески препятствовало работе братьев, обвиняя их в ереси и нарушении церковных канонов.
Кирилл мужественно отвечал на эти обвинения словами Священного Писания: Пойте Господеви вся земля, хвалите Господа вси языци. Он доказывал, что все народы имеют право слышать слово Божие на своем родном языке, и что никакого запрета на богослужение на других языках в церковных правилах не существует. Несмотря на свою правоту, братья были вызваны в Рим для объяснений перед папой римским.
Путешествие в Рим и кончина Кирилла.
По пути в Рим братья побывали в Паннонии, территории современных Венгрии и Австрии, где также распространяли славянскую грамоту и вводили богослужение на славянском языке. Их проповедь везде находила живой отклик среди славянского населения, которое жаждало получать духовное наставление на понятном языке.
В Риме папа Адриан Второй принял братьев с большим почетом и уважением. Папа одобрил их просветительскую деятельность и разрешил богослужение на славянском языке, что стало важной победой для братьев и всех славянских народов. Более того, переведенные братьями книги были торжественно положены в римских церквах, а Мефодий был рукоположен в сан священника. Это было официальное признание их трудов на самом высоком церковном уровне.
Однако именно в Риме Кирилл тяжело заболел. Его силы были подорваны многолетними трудами, переездами и лишениями. В начале 869 года он принял схиму — высшую степень монашества — с новым монашеским именем Кирилл. До этого он носил имя Константин, и именно под именем Кирилл он вошел в историю. Четырнадцатого февраля 869 года Кирилл скончался в возрасте всего лишь сорока двух лет. По распоряжению папы Адриана Второго он был погребен в Риме, в храме святого Климента. Перед смертью Кирилл заповедал брату Мефодию продолжать их общее дело и не оставлять просвещение славянских народов.
Продолжение дела Мефодием и его дальнейшая судьба.
После смерти брата Мефодий был посвящен в сан архиепископа Моравии и Паннонии и продолжил просветительскую деятельность. Он взял на себя труд, который начал вместе с братом, и не отступил от него несмотря на все трудности и преследования. Мефодий перевел на славянский язык Библию целиком, а также многие другие церковные книги и творения святых отцов. Этот переводческий труд требовал огромных усилий и глубоких знаний, но Мефодий не жалел себя ради святого дела.
Несмотря на поддержку папы римского, Мефодий продолжал сталкиваться с враждебностью со стороны немецкого духовенства. Его преследовали, обвиняли в ереси и даже бросили в темницу, где он провел два с половиной года в тяжелейших условиях. Но даже заключение и страдания не сломили дух просветителя. Мефодий не отрекся от своего дела и продолжал верить в правоту своего служения. Он был освобожден благодаря вмешательству папы римского, который подтвердил законность его деятельности.
Мефодий скончался шестого апреля 885 года, оставив после себя многочисленных учеников, которые продолжили его великое дело. Эти ученики разошлись по разным славянским землям, распространяя славянскую письменность и богослужение на родном языке. Благодаря их трудам созданная Кириллом и Мефодием письменность сохранилась и получила распространение далеко за пределами Моравии, в первую очередь в Болгарии, а затем и на Руси.
Значение деятельности Кирилла и Мефодия для славянских народов.
Создание славянской азбуки стало поистине поворотным моментом в истории всех славянских народов. Благодаря переводу богослужебных книг на родной язык, христианство стало распространяться среди славян гораздо быстрее и эффективнее. Славянские народы получили возможность читать Священное Писание и молиться на понятном им языке, что сделало христианскую веру более близкой и доступной для простых людей.
Письменность, созданная братьями, оказала колоссальное влияние на развитие культуры Болгарии, Сербии, Чехии, Хорватии и, конечно же, России. Кириллица, созданная на основе трудов Кирилла и Мефодия, стала основой для русского, украинского, белорусского, болгарского, сербского и многих других языков. В настоящее время письменностью, созданной на основе кириллицы, пользуются народы, говорящие более чем на шестидесяти языках. Это огромное культурное наследие, значение которого трудно переоценить.
Созданная Кириллом и Мефодием письменность дала начало церковно-славянскому языку, который существует уже более тысячи лет и до сих пор используется в православных богослужениях. Церковно-славянский язык стал тем мостом, который соединяет современные славянские народы с их духовными и культурными корнями. На этом языке написаны бесчисленные богослужебные книги, жития святых и творения отцов церкви.
История церковного почитания и установление праздника.
Почитание святых Кирилла и Мефодия началось вскоре после их смерти, еще в девятом и десятом веках. На родине братьев, в греческом городе Солунь, стали зарождаться первые традиции прославления создателей славянской письменности. В середине четырнадцатого века Кирилл и Мефодий были официально причислены к лику святых, и их память стала отмечаться всей Православной церковью.
В России память славянских просветителей праздновалась уже в одиннадцатом веке, практически сразу после Крещения Руси. Русский народ, получивший письменность от учеников Кирилла и Мефодия, глубоко почитал своих духовных учителей. В 1863 году, в год тысячелетия создания славянской азбуки, в России было принято официальное постановление праздновать память святых Кирилла и Мефодия одиннадцатого мая по старому стилю, что соответствует двадцать четвертому мая по новому стилю.
В советское время, когда религия подвергалась гонениям, этот праздник не отмечался государством. О нем вспомнили только в 1986 году, когда интерес к духовному наследию начал постепенно возрождаться. Государственный статус День славянской письменности и культуры обрел благодаря постановлению Президиума Верховного Совета РСФСР от тридцатого января 1991 года. С тех пор этот праздник ежегодно отмечается в России и других славянских странах как день памяти великих просветителей и день славянской письменности и культуры.
Интересные факты о Кирилле, Мефодии и славянской письменности.
Кирилл до принятия монашества носил имя Константин, и именно под этим именем он был известен как философ и ученый. Монашеское имя Кирилл он принял всего за пятьдесят дней до своей смерти, находясь в Риме, и именно под этим именем он был канонизирован церковью. Существует также интересный факт о том, что Кирилл и Мефодий изобрели не кириллицу, а глаголицу — более древнюю азбуку со сложными и витиеватыми начертаниями букв. Привычную нам кириллицу разработали их ученики уже после смерти учителей, но имя Кирилла было сохранено в названии азбуки в знак благодарности и уважения.
Древнеславянский алфавит насчитывал двадцать девять букв, и каждая буква имела свое название: Азъ, Буки, Веде, Глаголъ, Добро и другие. Существует удивительная гипотеза, что если прочитать названия букв кириллицы по порядку, то получится зашифрованное послание. Это послание примерно звучит так: Я знаю Бога. Говорю и делаю Добро. Добро есть Жизнь. Живите на Земле, она наша кормилица. Как мы мыслим — таков и наш мир. Эта гипотеза показывает, насколько глубокий смысл вкладывали создатели славянской азбуки в свое творение.
В России существует медаль святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которой награждаются деятели культуры и образования за выдающийся вклад в развитие славянской письменности и культуры. День славянской письменности и культуры официально празднуют в восьми странах: России, Беларуси, Болгарии, Северной Македонии, Сербии, Чехии и Молдове. В некоторых из этих стран дата празднования может отличаться от двадцать четвертого мая, но смысл праздника остается единым — это день памяти великих просветителей и день славянского слова. На славянских языках сегодня говорят более четырехсот миллионов человек по всему миру, и все они обязаны своей письменностью святым Кириллу и Мефодию.