В РФ отмечают день Кирилла и Мефодия: запреты и важные дела в этот день

24 мая в России отмечают День славянской письменности и культуры, посвященный памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — создателей славянской азбуки и просветителей славянских народов.

Источник: Аргументы и факты

24 мая в России отмечают День славянской письменности и культуры, посвященный памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — создателей славянской азбуки и просветителей славянских народов. Праздник связан с историей возникновения славянской письменности, православной традицией и культурным наследием.

В чем суть и история праздника.

Святые Кирилл и Мефодий считаются основоположниками славянской письменности и первыми переводчиками богослужебных книг с греческого языка на старославянский. Братья происходили из города Солунь — современного греческого города Салоники — и владели славянским языком.

В 863 году Кирилл и Мефодий создали первую славянскую азбуку и перевели на славянский язык основные богослужебные тексты, включая Евангелие и Псалтирь. Их деятельность способствовала распространению христианства среди славянских народов на понятном для них языке.

Младший брат Кирилл, до принятия монашества носивший имя Константин, был ученым и философом, преподавал в Константинополе. Позднее он принял монашество и умер в Риме. Старший брат Мефодий сначала находился на государственной службе, а затем посвятил себя церковной деятельности и продолжил просветительскую миссию после смерти Кирилла.

Для перевода богослужебных текстов с греческого языка братья создали славянскую письменность, в результате чего появились две азбуки — глаголица и кириллица. Глаголица считается более древней системой письма, которую, по мнению большинства ученых, разработал Кирилл при участии Мефодия. Кириллица появилась позднее — предположительно в Первом Болгарском царстве уже среди учеников просветителей.

История самого праздника берет начало в болгарской церковной традиции X-XI веков. В Болгарии День Кирилла и Мефодия постепенно стал символом просвещения, культуры и славянской письменности. Официально там его впервые отметили в 1803 году, а после перехода страны на григорианский календарь праздник закрепился за датой 24 мая. В 1990 году власти Болгарии объявили этот день государственным праздником.

В России официальное празднование памяти Кирилла и Мефодия было установлено в 1863 году — в год тысячелетия создания славянской азбуки. После Октябрьской революции 1917 года традиция была прервана и возобновилась только в 1985 году — во время празднования 1100-летия со дня смерти Мефодия. Государственный статус День славянской письменности и культуры получил в 1991 году.

В этот праздник по всей стране проходят богослужения, крестные ходы, концерты, книжные ярмарки, выставки, научные форумы и другие культурные мероприятия. Основные торжества традиционно проводятся в Москве.

Что нужно делать в день Кирилла и Мефодия.

В День славянской письменности и культуры верующие посещают храмы, участвуют в богослужениях и молятся святым Кириллу и Мефодию.

Считается, что этот день подходит для наведения порядка в доме и завершения ранее начатых дел. Также принято проводить время с семьей, собираться за общим столом и уделять внимание близким.

24 мая благоприятно посвятить чтению, обучению и просветительской деятельности. Многие посещают выставки, концерты и литературные мероприятия, приуроченные к празднику.

Кроме того, в этот день можно готовить, принимать гостей и дарить памятные подарки, связанные со славянской культурой, литературой и православными традициями.

Что запрещено 24 мая 2026 года.

В народной традиции 24 мая не рекомендуется ссориться, выяснять отношения и употреблять грубые слова. Считалось, что конфликты в этот день могут затянуться надолго.

Также не советуют начинать новые дела, совершать крупные покупки и признаваться в любви. По поверьям, такие решения могут оказаться неудачными или недолговечными.

Незамужним девушкам, согласно приметам, не рекомендуется подметать пол в доме, чтобы не «вымести» будущего жениха.

Кроме того, не советуют отказываться от помощи близким и игнорировать семейные обязанности. Равнодушие и неуважение к родным в этот день считались плохим знаком.

Верующие стараются избегать тяжелых конфликтов, излишнего шума и негативных эмоций.

Какие главные приметы в этот день.

С Днем Кирилла и Мефодия связаны и народные приметы. Считалось, что теплая и солнечная погода 24 мая предвещает жаркое лето.

Дождь в этот день воспринимался как знак хорошего урожая. А вот сильный ветер, по народным наблюдениям, мог указывать на переменчивую погоду в ближайшие недели.

Также существовало поверье, что начатые 24 мая дела будут успешными, если завершить их без спешки и конфликтов.

