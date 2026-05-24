В РФ отмечают день Кирилла и Мефодия: запреты и важные дела в этот день

В России официальное празднование памяти Кирилла и Мефодия было установлено в 1863 году — в год тысячелетия создания славянской азбуки. После Октябрьской революции 1917 года традиция была прервана и возобновилась только в 1985 году — во время празднования 1100-летия со дня смерти Мефодия. Государственный статус День славянской письменности и культуры получил в 1991 году.