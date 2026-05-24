Трамп: Ормузский пролив будет открыт в рамках сделки между Штатами и Ираном

В тот же день госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в переговорах Ирана и Штатов стороны «достигли некоторого прогресса», поэтому 23 мая или в течение нескольких дней «появятся новости» по этой теме. Он добавил, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием, а Ормузский пролив должен оставаться открытым без необходимости вносить плату за проход.