Трамп: Ормузский пролив будет открыт в рамках сделки между Штатами и Ираном

Ормузский пролив будет открыт в рамках сделки с Ираном. Об этом в субботу, 23 мая, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

— В дополнение ко многим другим элементам соглашения Ормузский пролив будет открыт, — написал он в социальной сети Truth Social.

В тот же день госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в переговорах Ирана и Штатов стороны «достигли некоторого прогресса», поэтому 23 мая или в течение нескольких дней «появятся новости» по этой теме. Он добавил, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием, а Ормузский пролив должен оставаться открытым без необходимости вносить плату за проход.

По его словам, вопрос обогащения урана в Иране необходимо урегулировать, и Дональд Трамп предпочитает дипломатический путь.

18 мая американский лидер сообщил, что отложил атаку на Иран, которая должна была состояться 19 мая, по просьбе лидеров Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии. Он отметил, что войска США остаются в полной боевой готовности и могут незамедлительно начать полномасштабное наступление, если переговоры с Ираном не завершатся заключением соглашения, которое устроит Белый дом.

