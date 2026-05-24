В чем Сила, мандалорец: первый за семь лет полный метр «Звездных войн» стал хитом, но не событием

Блокбастер «Мандалорец и Грогу», ставший продолжением сериала о похождениях бесстрашного наемника, вышел в мировой прокат и вскоре появится на российских экранах в рамках предсеансового обслуживания. Реакция на фильм у всех зрителей примерно одна и та же: всё сделано великолепно, включая экшен, систему персонажей, сюжетные повороты, камео и другие элементы. Но чего-то самого главного всё равно ощутимо не хватает. «Известия» посмотрели картину и объясняют, с чем связан такой прием.
Почему «Звездные войны» — больше, чем просто кино.
Хорошо помню, как маленьким мальчиком смотрел еще в советском кинотеатре свои первые «Звездные войны». Вернее, я не знал, что это именно «Звездные войны»: на афише было написано просто «Империя наносит ответный удар», и когда на экране появилась надпись «Звездные войны», я решил, что попал не на тот фильм. Я ничего не знал о вселенной, которую придумал Джордж Лукас, про рыцарей-джедаев, про Оби-Вана, Дарта Вейдера, Люка Скайуокера, Императора Палпатина. Но я был потрясен гигантскими шагающими танками, маленьким зеленым существом по имени Йода, световыми мечами, битвами над бездной. А когда черный рыцарь сказал главному герою, что он его отец, и отрубил руку, это был шок, который еще долго потом вспоминался мне, маленькому советскому мальчику, который даже не подозревал, что такие вещи вообще возможны в кино.
У каждого, кто в свое время смотрел первую трилогию Лукаса, есть похожая история. Это всегда был не просто «еще один фильм»: «Звездные войны» делили жизнь на «до» и «после», становились откровением, почти религией. А потом мы еще не раз возвращались туда, в «далекую-далекую галактику». В видеоиграх, комиксах, книгах мы играли в джедаев на улице, имитируя звук световых мечей, учились рисовать любимых персонажей, это была часть нашего детства, и она осталась с нами, видимо, навсегда.
Поэтому вот вышел «Мандалорец и Грогу», первый за семь лет полнометражный фильм по «Звездным войнам», и главная претензия к нему, которую можно увидеть в каждой первой рецензии: где-то ощущение откровения, магии, уникального опыта, которое было от фильмов Лукаса? И никто не может ответить, ни «Дисней», который много лет назад купил у Лукаса его детище и наделал много ошибок стоимостью в миллиарды долларов, ни сам Лукас, который в XXI веке выпустил еще одну трилогию, но не смог добиться той концентрации Силы, которая была в оригинальной. Всё это совершенно не исключает того, что «Мандалорец и Грогу» — прекрасный экшен самого высокого качества, и об этом как раз стоит поговорить.
Каким получился новый «Мандалорец».
Для начала надо коротко объяснять, кто такие вообще мандалорец и Грогу. В конце 2019 года онлайн-кинотеатр Disney+ выпустил сериал «Мандалорец». Его действие разворачивалось где-то на отшибе галактики вскоре после падения Империи, то есть после финала «Возвращения Джедая». Мандалорцы — тайный орден жестоких фанатиков, охотников за головами, эти закованные в броню воины берут самые опасные и дорогие заказы, а потом тратят деньги на супердоспехи и оружие. Мы следили за мандалорцем Дином Джарином, которого играл Педро Паскаль. Короткие эпизоды, чуть больше 20 минут каждый, обычно были самостоятельными новеллами, одна серия — один заказ, смесь научной фантастики и вестерна. У Джарина, одиночки и мизантропа, в какой-то момент появился крохотный друг, «малыш Йода», как его зовут почти все фанаты, хотя создатели сериала в какой-то момент сообщили нам, что существо зовут Грогу. Грогу — практически маскот, младенец по развитию, но при этом он носитель Силы, возможно, величайший джедай в будущем.
Сериал был настолько успешен, что «Дисней» выпустил не только еще два сезона, но ряд спин-оффов. Но самое главное — решился доверить именно мандалорцу рискнуть вновь вернуть «Звездные войны» в кинотеатры после провала последних фильмов. Решение разумное: ничего более успешного во вселенной ЗВ за многие годы не появилось. Педро Паскаль сделал своего рыцаря, наивного, инфантильного, закомплексованного, но непобедимого, любимцем для миллионов зрителей, в том числе в России.
«Мандалорец и Грогу» ни в чем не уступают сериалу по энергии, не оправдались опасения тех, кто боялся, что на протяжении двух с лишним часов эта парочка не сможет удерживать внимание зала. Шоураннер сериала Джон Фавро и в формате полного метра добился идеального сочетания экшена, комедии, мелодрамы и сказки, потому что «Звездные войны» — это прежде всего сказка, возможно, главная киносказка ХХ века. Пролог длится 11 минут, после этого идут вступительные титры, но это можно понять, только если специально смотреть на часы, потому что очередная дерзкая высадка Дина Джарина длится как будто минуты две, включая разборки с бывшими имперцами и шагающими танками. Количество событий в каждой минуте зашкаливает.
Весь основной сюжет — новая миссия, которую мандалорец получает от Новой Республики. Ему надо найти законспирированного бывшего имперского офицера, который с армией преданных бойцов создает очаг напряжения в галактике. О том, где его искать, мандалорец узнает, если спасет из рабства сына Джаббы Хатта, гигантского аморфного преступного короля из оригинальной трилогии.
Дальше сюжет можно не пересказывать. Не только потому, что спойлеры испортят удовольствие, но и потому, что больше и говорить особо не о чем. Это проблема, и к этому мы вернемся ниже. Но то, что миссия длится не двадцать минут, а два часа, тоже не утомляет. Фавро добавил сюда несколько важных встреч и знакомств. Словно из соседнего кинозала с сеансом «Аватара» перепрыгнула в фильм Сигурни Уивер, она теперь работает на Республику. Как будто из сериала «Киностудия» ворвался сюда Мартин Скорсезе, правда, здесь он работает только голосом: озвучил четырехрукого примата, продающего космические хот-доги. В русском дубляже вы даже не поймете, что это одна из лучших «пасхалок» фильма.
Отдельный подарок — сын Джаббы Хатта. Раса этих монстров в «Звездных войнах» фигурировала не раз, но еще никогда в такой форме. Для многих именно этот персонаж стал ключевым в фильме. Ладно, пусть будет спойлер, ничего тут не поделаешь: младший Хатт в рабстве стал гладиатором, его гигантская туша двигается со скоростью атакующей кобры, он мастер рукопашного боя и холодного оружия, соперник даже для мандалорца, не говоря уже о несчастных жертвах зрелищных боев, которые устраивает для Хатта его новый хозяин. Кстати, о жертвах: они не просто не безобидны. Бестиарий «Мандалорца» сделает честь «Ведьмаку», монстров в фильме куда больше, чем можно ожидать, разных размеров, с разной тактикой боя, но всех без исключения хищных и опасных.
При этом здесь много «ламповой» тихой иронии, характерной для «Звездных войн». Мандалорец в качестве отца-одиночки вечно попадает в нелепые ситуации, Грогу оказывается то милым сыночком, то великодушным спасителем своего старшего друга. Мы никогда не знаем заранее, в каком регистре будет следующая сцена, и она всегда застает нас врасплох. Это кино, на котором никогда не знаешь, что будет дальше. Это, конечно, подкупает на фоне однообразных и предсказуемых блокбастеров, которые выходят один за другим даже от крупнейших студий.
Но — нет магии. Рациональные объяснения найти можно. Например, локальность сюжета, всё же одна отдельная миссия — это хорошо для спешла, но так себе для полного метра, которого ждали столько лет. Ставки слишком малы. В оригинальной трилогии герои боролись за свою душу, выбирая между Добром и Злом, искали свое место в бесконечных космических просторах, а вокруг них уничтожались целые планеты, решалась судьба Вселенной. От Люка Скайуокера зависело буквально всё, он был мессией, спасителем. Это было действие эпических масштабов.
Джон Фавро никаких высоких ставок не придумал, его герои рискуют только своей жизнью, и то мы прекрасно понимаем, что все останутся живы-здоровы, потому что эта «курица» еще должна снести немало золотых яиц для «Диснея». Нет музыкальных тем Джона Уильямса, которые ассоциируются со «Звездными войнами». Как бы мы ни любили Людвига Горанссона, но Уильямс писал величественную музыку, а Горанссон композитор другой энергии, более психологичной, умной, интеллигентной, но без масштаба. Фавро не стал интегрировать в сюжет джедаев и ситхов, Силой здесь владеет только Грогу, и это тоже работает против фильма. Делает его человечнее, интимнее, но лишает мистического ореола. А главное — мы не узнаем здесь ничего нового о больших темах «Звездных войн», и младший Хатт не может компенсировать этот недостаток.
Поэтому «Мандалорец и Грогу» не изменит ничью жизнь. Возможно, если у него будет хороший бокс-офис, а зрительский рейтинг у него пока высокий, он станет началом возрождения полнометражной серии «Звездных войн», но видно, что Джарину и маленькому Йоде уютнее в рамках сериала на стриминге. Это их мирок, их маленький домик, куда так приятно зайти в гости и спастись от стресса. Но от «Звездных войн» на большом экране мы продолжим ждать чего-то большего.