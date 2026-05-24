В чем Сила, мандалорец: первый за семь лет полный метр «Звездных войн» стал хитом, но не событием

Хорошо помню, как маленьким мальчиком смотрел еще в советском кинотеатре свои первые «Звездные войны». Вернее, я не знал, что это именно «Звездные войны»: на афише было написано просто «Империя наносит ответный удар», и когда на экране появилась надпись «Звездные войны», я решил, что попал не на тот фильм. Я ничего не знал о вселенной, которую придумал Джордж Лукас, про рыцарей-джедаев, про Оби-Вана, Дарта Вейдера, Люка Скайуокера, Императора Палпатина. Но я был потрясен гигантскими шагающими танками, маленьким зеленым существом по имени Йода, световыми мечами, битвами над бездной. А когда черный рыцарь сказал главному герою, что он его отец, и отрубил руку, это был шок, который еще долго потом вспоминался мне, маленькому советскому мальчику, который даже не подозревал, что такие вещи вообще возможны в кино.