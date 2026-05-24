Трамп пообещал открыть Ормузский пролив в рамках соглашения с Ираном

В рамках соглашения США с Ираном будет восстановлено судоходство через Ормузский пролив. Об этом 23 мая заявил американский президент Дональд Трамп.
Глава Белого дома отметил, что стороны сейчас обсуждают финальные аспекты сделки, а детали договоренностей будут раскрыты позднее.
«Дополнительно ко многим другим элементам соглашения Ормузский пролив будет открыт», — написал он в социальной сети Truth Social.
Трамп добавил, что само соглашение уже в целом согласовано. Документ ожидает окончательного утверждения между США, Ираном и рядом других государств, участвующих в переговорах.
Ранее в районе Ормузского пролива начались столкновения между войсками США и Ирана. По данным Fars, бои разгорелись в районе Минаба на юге исламской республики, были слышны взрывы. В столкновениях участвовали иранские военные и американский флот.