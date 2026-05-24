Трамп пообещал открыть Ормузский пролив в рамках соглашения с Ираном

Президент США рассказал о завершающей стадии соглашения с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

В рамках соглашения США с Ираном будет восстановлено судоходство через Ормузский пролив. Об этом 23 мая заявил американский президент Дональд Трамп.

Глава Белого дома отметил, что стороны сейчас обсуждают финальные аспекты сделки, а детали договоренностей будут раскрыты позднее.

«Дополнительно ко многим другим элементам соглашения Ормузский пролив будет открыт», — написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп добавил, что само соглашение уже в целом согласовано. Документ ожидает окончательного утверждения между США, Ираном и рядом других государств, участвующих в переговорах.

Ранее в районе Ормузского пролива начались столкновения между войсками США и Ирана. По данным Fars, бои разгорелись в районе Минаба на юге исламской республики, были слышны взрывы. В столкновениях участвовали иранские военные и американский флот.

Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше