Календарь на 24 мая: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

24 мая в России и ряде других стран отмечают День славянской письменности и культуры. Православная церковь сегодня чтит память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Поздравления с профессиональным праздником принимают специалисты кадровой службы. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 24 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Что отмечают в России и мире 24 мая.
* ~День славянской письменности и культуры~
Праздник приурочен к церковному Дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия — создателей первой славянской азбуки, монахов, миссионеров и христианских проповедников. Они родились в греческом городе Салоники в начале IX века, получили прекрасное образование. В 863 году Кирилл и Мефодий создали глаголицу и перевели на нее богослужебные книги: апостольские послания, Псалтырь и избранные чтения из Евангелия. Эту работу продолжили ученики равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые предложили более универсальный и простой вариант алфавита — кириллицу.
Кроме России, День славянской письменности и культуры отмечают в Белоруссии, Болгарии, Молдавии, Северной Македонии, Сербии, Украине, Чехии. В праздник проходят научные конференции, концерты, выставки и фестивали славянской культуры.
* ~День кадровика в России~
Дату празднуют с 2005 года по инициативе Всероссийского кадрового конгресса. Она связана с выходом в 1835 году постановления «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». Это первый документ в Российской империи, в котором описаны отношения между наемными работниками и работодателями.
* ~Всемирный день видеоигр~
24 мая 1972 года американская компания Magnavox представила первую в мире домашнюю игровую консоль — Odyssey, предназначенную для подключения к телевизору. Владельцы приставки могли сыграть в Pong — двухмерную имитацию настольного тенниса, где по краям экрана двигались две вертикальные «ракетки», отбивавшие точку. В комплект также входили световое ружье и накладки‑мишени на экран, превращавшие одну из игр в подобие тира. Эти ранние видеоразвлечения стали прародителями современных шутеров и спортивных симуляторов, породили множество клонов и вывели игровую индустрию на новый технологический уровень.
* ~Европейский день парков~
Европейский день парков инициирован Федерацией Europarc в 1999 году и направлен на привлечение внимания к охране природных территорий и роли национальных и природных парков. В этот день проводятся экскурсии, образовательные программы и волонтерские акции. В России дату обычно отмечают в государственных национальных парках Карелии: Паанаярви, Водлозерском и Калевальском.
* ~Всемирный день осведомленности о шизофрении~
Шизофрения — одно из самых тяжелых психических расстройств в мире. По данным ВОЗ, ее страдают около 24 млн жителей планеты, или один человек из 300. Среди симптомов заболевания — спутанность сознания, бред, слуховые и зрительные галлюцинации, нарушение мышления из-за расщепления сознания больного. Пациенты с шизофренией тяжело интегрируются в общество. Чтобы повысить информированность об этом заболевании, его симптомах и лечении, врачебное сообщество и общественные организации учредили Всемирный день осведомленности о шизофрении.
* ~Международный женский день за мир и разоружение~
Праздник посвящен признанию вклада женщин в предотвращение военных конфликтов и защиту прав человека — как исторического, так и современного. Инициаторами появления этой даты в международном календаре стали пацифистские движения женщин Европы: в 1980-х они предложили отмечать Женский день за мир и разоружение в знак протеста против локальных конфликтов и применения ядерного оружия.
Что отмечают в разных странах 24 мая.
* День независимости — Эритрея. В этот день в 1991 году эритрейские повстанцы вошли в столицу страны Асмэру, восстановив независимость государства от эфиопского военного режима. В апреле 1993 года в стране прошел референдум, положивший конец 30-летней национально-освободительной войне. В мае того же года ООН приняла Эритрею в свой состав.
* День рождения Будды — Южная Корея. Корейцы отмечают этот праздник на восьмой день четвертого лунного месяца. Храмы и улицы украшают фонарями, в городах устраивают праздничные шествия. Жители стараются посетить храмы, чтобы попросить здоровья и удачи. Всех посетителей бесплатно кормят и угощают чаем. В стране этот день — выходной.
Религиозные праздники 24 мая.
* ~День равноапостольных Кирилла и Мефодия~
24 мая православная церковь чтит память византийских миссионеров IX века, положивших начало славянской письменности и переводу богослужебных книг на народные языки. Кирилл (Константин) и Мефодий создали глаголицу и заложили основу для будущего кириллического алфавита, что открыло путь к распространению образования и христианства среди славян. Праздник подчеркивает их вклад в культуру, образование и духовную жизнь славянских народов. В этот день в храмах проходят торжественные богослужения, выставки и просветительские акции, связанные с именами святых.
Народные праздники 24 мая.
Мокей (Мокий) Мокрый.
В народе 24 мая чтили память священномученика Мокия, жившего в III веке и проповедовавшего христианство среди язычников. Поскольку в этот день часто лил дождь, святого прозвали Мокрым. В этот день старались отложить работы на земле. У славян существовала примета: «Если на Мокия работать в поле — град выбьет все посевы». Вместо этого наши предки выходили в дождь на улицу, чтобы хорошенько промокнуть. Они верили, что мокрые волосы в этот день приобретают красоту и здоровье.
Именины 24 мая.
* Александр;
* Иосиф;
* Кирилл;
* Мефодий;
* Михаил;
* Мокий;
* Ростислав.
Приметы: что можно и нельзя делать 24 мая.
Приметы о погоде.
Если на Мокия дождь — лето тоже будет сырым.
Если утром восходит багровое солнце, летом будет много гроз.
Кошки спят животом кверху — в ближайшее время будет жарко.
Если дым идет вверх — жди ясной погоды.
Птицы купаются в пыли — к засухе.
Что можно делать 24 мая.
* Посетить праздничные богослужения в храме.
* Гулять под дождем.
* Убираться дома.
* Проводить время на природе.
* Помогать нуждающимся.
* Молиться о здоровье детей и близких.
Что нельзя делать 24 мая.
* Браться за новые дела, не закончив старые.
* Незамужним девушкам в этот день не следует мести пол, чтобы не вымести из дома женихов.
* Посещать реки и озера.
* Планировать долгий отъезд или отправляться в дальнюю дорогу.
* Устраиваться на новую работу, менять гардероб.
Лунный календарь 24 мая.
Фазы Луны: растущая Луна, 9-й день лунного цикла.
Луна находится в знаке зодиака Дева.
Если верить прогнозам астрологов, 24 мая — опасный и неблагоприятный день. Есть риск провести его в тревожном состоянии: обострится беспокойство, вспомнятся давние страхи, придут мрачные мысли. Но важно помнить, что все плохое — лишь иллюзия и обман. Если держать это в голове, удастся избежать конфликтов и ухудшения отношений с близкими.
В работе тоже может быть не все гладко, отмечают астрологи. Коллеги и руководство могут быть настроены враждебно и при случае постараются спустить на вас всех собак. Лучше держаться спокойно и минимизировать контакты — тогда вам удастся избежать конфликтов. А вот прямое столкновение может обернуться для вас непоправимыми последствиями, даже если вы будете отстаивать правильную точку зрения.
Согласно звездным раскладам, сегодня есть риск попасться на удочку мошенников и потерять деньги. Не занимайтесь финансовыми вопросами, не заключайте сделки и не подписывайте никакие документы. Верить в это или нет — личное дело каждого. Научных доказательств астрологические прогнозы не имеют. Однако лишняя бдительность и осторожность точно не повредят.
24 мая на свет появились люди под знаком зодиака Близнецы. Их планета-управитель — Меркурий.
Какие исторические события произошли 24 мая.
* 1032 год — персидский ученый Авиценна наблюдал и описал прохождение Венеры по диску Солнца.
* 1826 год — император Николай I издал манифест о незыблемости крепостного права.
* 1844 год — из Вашингтона в Балтимор отправили первую в мире телеграмму с помощью телеграфа Сэмюэла Морзе.
* 1883 год — в Нью-Йорке открылся Бруклинский мост, один из крупнейших подвесных мостов в мире.
* 1900 год — в Санкт-Петербурге император Николай II лично спустил на воду крейсер «Аврора».
* 1928 год — экспедиция Умберто Нобиле достигла Северного полюса на дирижабле.
* 1943 год — летчику Александру Покрышкину присвоено звание Героя Советского Союза.
* 1956 год — в швейцарском городе Лугано впервые прошел конкурс песни «Евровидение», который стал ежегодным. 24 мая 2008 года победу в нем одержал российский певец Дима Билан.
* 1982 год — пленум ЦК КПСС принял Продовольственную программу, чтобы преодолеть товарный дефицит.
* 1992 год — в Москве открыли памятник Кириллу и Мефодию.
* 2000 год — Государственная дума приняла поправку о запрете пропаганды наркотиков.
* 2000 год — Израиль завершил 22-летнюю оккупацию части Ливана, выведя из страны свои войска.
* 2003 год — Пол Маккартни дал свой первый концерт в России, выступление состоялось на Красной площади в Москве.
Кто родился 24 мая.
* В 1686 году родился Габриель Фаренгейт — физик, первым использующий ртуть в термометре, создатель шкалы Фаренгейта.
* В 1743 родился Жан-Поль Марат — французский революционер.
* В 1819 году родилась королева Виктория — правительница Великобритании, с которой связывают период наивысшего расцвета Британской империи.
* В 1830 году родился Алексей Саврасов — художник-передвижник, автор картины «Грачи прилетели».
* В 1905 году родился Михаил Шолохов — советский писатель, автор романа-эпопеи «Тихий Дон».
* В 1940 году родился Иосиф Бродский — русский поэт, эссеист, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе.
Кто отмечает день рождения 24 мая.
* 85 лет исполняется Бобу Дилану — американскому музыканту, лауреату Нобелевской премии по литературе.
* 81 год исполняется Присцилле Пресли — единственной жене Элвиса Пресли, киноактрисе.
* 79 лет исполняется Светлане Томе — актрисе театра и кино, заслуженной артистке РФ, исполнительнице главной роли в знаменитом фильме «Табор уходит в небо».
* 77 лет исполняется Джиму Бродбенту — актеру, лауреату премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA, «Эмми», сыгравшему Горация Слизнорта в цикле фильмов о Гарри Поттере.
* 73 года исполняется Альфреду Молина — актеру театра и кино, исполнителю роли Отто Октавиуса в фильме «Человек-паук: Нет пути домой».
* 54 года исполняется Максиму Сураеву — летчику-космонавту, Герою России.
* 38 лет исполняется Райану Оттеру — российскому композитору.
* 32 года исполняется Димашу Кудайбергену — казахскому певцу и композитору, известному широким вокальным диапазоном.