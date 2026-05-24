«Барселона» проиграла «Валенсии» в последнем матче чемпионата Испании

МАДРИД, 24 мая. /ТАСС/. «Барселона» со счетом 1:3 уступила «Валенсии» в гостевом матче заключительного, 38-го тура чемпионата Испании по футболу.
У победителей голы забили Хави Герра (66-я минута), Луис Риоха (71) и Гидо Родригес (90+7). В составе проигравших отличился Роберт Левандовский (61). Польский нападающий провел последний матч за каталонский клуб.
«Барселона» завершила чемпионат Испании с 94 очками. Команда стала победителем национального первенства за три тура до завершения турнира. Для клуба это 29-й чемпионский титул. По этому показателю каталонцы уступают только «Реалу» (36), который финишировал вторым и отстал от лидера на 8 баллов.
По ходу нынешнего сезона «Барселона» установила рекорд чемпионата Испании, выиграв все 19 матчей на своем поле. Всего на счету каталонской команды 1 ничья и 6 поражений за 38 туров соревнования.