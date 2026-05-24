«Барселона» проиграла «Валенсии» в последнем матче чемпионата Испании

«Барселона» завершила чемпионат Испании с 94 очками. Команда стала победителем национального первенства за три тура до завершения турнира. Для клуба это 29-й чемпионский титул. По этому показателю каталонцы уступают только «Реалу» (36), который финишировал вторым и отстал от лидера на 8 баллов.