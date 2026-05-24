Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Барселона» проиграла «Валенсии» в последнем матче чемпионата Испании

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Валенсии».

МАДРИД, 24 мая. /ТАСС/. «Барселона» со счетом 1:3 уступила «Валенсии» в гостевом матче заключительного, 38-го тура чемпионата Испании по футболу.

У победителей голы забили Хави Герра (66-я минута), Луис Риоха (71) и Гидо Родригес (90+7). В составе проигравших отличился Роберт Левандовский (61). Польский нападающий провел последний матч за каталонский клуб.

«Барселона» завершила чемпионат Испании с 94 очками. Команда стала победителем национального первенства за три тура до завершения турнира. Для клуба это 29-й чемпионский титул. По этому показателю каталонцы уступают только «Реалу» (36), который финишировал вторым и отстал от лидера на 8 баллов.

По ходу нынешнего сезона «Барселона» установила рекорд чемпионата Испании, выиграв все 19 матчей на своем поле. Всего на счету каталонской команды 1 ничья и 6 поражений за 38 туров соревнования.