Из-за ложного пожара в гданьской квартире семьи президента Кароля Навроцкого глава польского правительства Дональд Туск на 24 мая назначил внеочередное заседание кабмина.
«Очередная телефонная провокация! На этот раз в пожарную службу поступило сообщение о пожаре в гданьской квартире семьи президента Навроцкого», — возмутился Туск в X.
По словам Туска, своими действиями провокаторы покушались на безопасность страны.
Он добавил, что постоянно контактирует с министрами и спецслужбами. По словам Туска, он передал президенту слова поддержки и созвал на завтрашнее утро заседание правительства.
Накануне польский премьер в очередной раз без каких-либо фактов заявил о российской угрозе Западу. Помимо этого, Туск упомянул, что НАТО якобы готово к «решительным действиям» в ответ на развитие событий на Украине.