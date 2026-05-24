Мбаппе первым после Месси дважды подряд стал лучшим бомбардиром Ла Лиги

Мбаппе второй раз подряд завоевал звание лучшего бомбардира по итогам чемпионата Испании. Последним таким игроком был бывший аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси, который забивал больше остальных на протяжении пяти лет начиная с сезона-2016/17. В прошлой кампании, которая стала для Мбаппе дебютной в составе «Реала», он забил 34 гола в 31 матче.