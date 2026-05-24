Соглашение США и Ирана почти готово: в документе всего одна страница и его покажут уже сегодня

Переговорщики рассчитывают завершить работу над одностраничным рамочным соглашением между США и Ираном уже 24 мая и после этого обнародовать его текст. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид.
«По словам регионального источника, переговоры идут хорошо, и посредники надеются завтра [24 мая] завершить работу над одностраничным рамочным соглашением и огласить его», — написал он в соцсети X.
Инсайдер уточнил, что планируется переход к обсуждению более детального соглашения, которое может начаться спустя несколько дней.
Ранее президент Дональд Трамп сообщил, что на данный момент США и Иран обсуждают финальные аспекты сделки, а детали договоренностей будут раскрыты позднее. По его словам, в рамках соглашения сторон будет восстановлено судоходство через Ормузский пролив.