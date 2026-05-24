«В РФ было сложно»: Жулин высказался об уходе Плющенко в сборную Азербайджана

Решение сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александра выступать за сборную Азербайджана воспринимается вполне нормально, так как в РФ ему было бы сложно пробиться в национальную сборную по фигурному катанию. Об этом высказался двукратный призер Олимпиад и заслуженный тренер России Александр Жулин.
— Пусть он выступает за Азербайджан. В РФ ему пробиться в сборную будет очень тяжело, шансов очень мало. А там он, может быть, будет участвовать в чемпионатах Европы и мира. Ничего страшного в этом переходе нет, — цитирует его РИА Новости.
Также Жулин привел в пример Елену Рыбакину, которая выиграла Уимблдон, выступая за Казахстан.
22 мая президент Федерации фигурного катания на коньках РФ Антон Сихарулидзе сообщил, что организация одобрила решение о переходе Александра Плющенко в сборную Азербайджана. Он отметил, что в случае со спортсменом не было нарушений: фигурист не участвовал в международных соревнованиях, не состоял в сборных командах и в 2026 году не принимал участия в состязаниях.
Евгений Плющенко и его сын Александр закрыли свои аккаунты в соцсети Instagram* после новости о смене спортивного гражданства. Теперь зайти на их страницы могут только подписчики.
