Фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» получил Гран-при Каннского кинофестиваля

Кинолента режиссёра Андрея Звягинцева «Минотавр» получила Гран-при Каннского кинофестиваля.
Сюжет фильма основан на ленты режиссёра Клода Шаброля «Неверная жена» (1968 год). Авторами сценария стали Андрей Звягинцев и Семён Ляшенко.
Съёмки «Минотавра» проходили в Латвии. Главные роли исполнили Дмитрий Мазуров, Ирис Лебедева, Антон Литвинов, Борис Кудрин, Юрий Завальнюк и Варвара Шмыкова.
Главный приз 79-го Каннского кинофестиваля получил норвежско-румынский фильм «Фьорд» режиссёра Кристиана Мунджиу.
Напомним, что Звягинцев снял такие фильмы как «Возвращение», «Изгнание», «Елена», «Левиафан», «Нелюбовь».