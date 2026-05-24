Фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» получил Гран-при Каннского кинофестиваля

Кинолента Андрея Звягинцева «Минотавр» получила Гран-при Каннского кинофестиваля, обладателем главного приза стал фильм «Фьорд» Кристиана Мунджиу.

Источник: Аргументы и факты

Кинолента режиссёра Андрея Звягинцева «Минотавр» получила Гран-при Каннского кинофестиваля.

Сюжет фильма основан на ленты режиссёра Клода Шаброля «Неверная жена» (1968 год). Авторами сценария стали Андрей Звягинцев и Семён Ляшенко.

Съёмки «Минотавра» проходили в Латвии. Главные роли исполнили Дмитрий Мазуров, Ирис Лебедева, Антон Литвинов, Борис Кудрин, Юрий Завальнюк и Варвара Шмыкова.

Главный приз 79-го Каннского кинофестиваля получил норвежско-румынский фильм «Фьорд» режиссёра Кристиана Мунджиу.

Напомним, что Звягинцев снял такие фильмы как «Возвращение», «Изгнание», «Елена», «Левиафан», «Нелюбовь».

