Финские и прибалтийские власти намеренно провоцируют Россию на ответные действия, рассчитывая на вовлечение Вашингтона в конфликт с российской стороной. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
Как он отметил, речь идет о статье 5 Североатлантического договора, обязывающей все страны альянса по итогам консультаций принимать меры для обороны любого члена организации, подвергшегося нападению извне.
Макгрегор также добавил, что сомневается в успехе происков со стороны европейцев.
Накануне президент Чехии Петр Павел призвал НАТО отключить Россию от глобального интернета.