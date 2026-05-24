На Украине возмутились песнями на русском языке Верки Сердючки в Европе

На Украине поднялась волна негодования из-за исполнения певцом Андреем Данилко, выступающим под псевдонимом Верка Сердючка, в Европе песен на русском языке. Об этом в субботу, 23 мая, написал Telegram-канал Shot.
— Артист поехал на Евровидение и заодно решил устроить европейский тур. В Киеве поездку одобрили, но с важным условием: Сердючка должна продвигать украинскую культуру и язык. На самом конкурсе все шло по плану — певец поддерживал участницу Лелеку, активно высказывался в пользу Украины и выступил в финале шоу, — говорится в публикации.
Но в рамках тура Сердючка вернулась к проверенной классике, исполняя старые хиты на русском языке.
После завирусившихся в Сети видео с выступлений артиста украинские пользователи обвинили его в лицемерии и популяризации русской культуры, сказано в посте.
Ранее сообщалось, что Андрей Данилко зарабатывает на секретных корпоративах втайне от офиса президента Украины Владимира Зеленского, который требует переводить гонорары в украинский бюджет. Уточняется, что певец может выступить перед русскоязычной аудиторией.