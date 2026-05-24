МЧС Киргизии оценило риски эвакуации тела Наговицыной с пика Победы

Возможная эвакуация тела российской альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы связана с крайне высоким риском для спасателей. Об этом РИА Новости заявил представитель МЧС Киргизии.
«Проведение спасательных и эвакуационных операций на высотах свыше 7000 метров сопряжено с крайне высоким риском для жизни спасателей», — сказал источник.
Проведение поисково-эвакуационных работ зависит от погодных условий, лавинной обстановки и наличия подготовленных специалистов-альпинистов. В МЧС готовы рассмотреть участие в операции по эвакуации тела Наговицыной, если будет принято соответствующее решение.
Ранее KP.RU сообщал, что Наговицына получила травму ноги летом 2025 года во время спуска с пика Победы. Ее несколько раз пытались эвакуировать, однако из-за крайне сложных погодных условий операции оказались безуспешными.
После этого Наговицына осталась на высоте с поврежденной палаткой и ограниченными запасами еды и воды. Позднее стало известно, что альпинистка погибла в Киргизии 2 сентября.