Семьям 20 военнослужащих ВС РФ, погибших при исполнении долга, подарили авто

Семьи 20 погибших военнослужащих, сотрудников силовых структур и военных корреспондентов получили автомобили. Это было сделано в рамках благотворительной программы «Мы помним». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Среди получателей ключей от авто была Екатерина Журавлева, вдова военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева. Он погиб в зоне специальной военной операции в результате обстрела со стороны ВСУ.
Автомобили также вручили вдове полковника юстиции Сергея Красникова, вдове капитана внутренней службы Геннадия Афанасьева, вдове старшего прапорщика Дениса Пивоварова и еще 16 семьям погибших военнослужащих.
21 мая президент РФ Владимир Путин посмертно наградил Звездой Героя РФ Василия Марзоева и Александра Резанова. Героем труда также стал Виталий Игнатенко.