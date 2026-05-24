Трамп: сделка с Ираном в значительной степени согласована

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном в значительной степени согласована.
«Сделка в значительной степени согласована и ожидает окончательного утверждения между США, Ираном и различными другими странами, указанными в списке», — написал он в своей соцсети Truth Social.
По данным The Washington Times, Соединённые Штаты и Иран могут объявить о проекте мирного соглашения 24 мая.
«Проект предложения был согласован рано утром в субботу и, как ожидается, будет объявлен в течение 24 часов», — говорится в сообщении.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
По данным Axios, Трамп всерьёз рассматривает возможность нанесения новых ударов по территории Ирана.