24 мая в календаре: День славянской письменности и культуры и день кадрового работника

Если в этот день мокрая погода, то и лето будет дождливым. Восход солнца багровый — грозное и пожарное лето. Дождь в этот день сулит влажное лето. Осадки после обеда обычно не затягиваются. Кошка крепко уснула брюшком кверху — будет тепло и даже жарко, спрятала мордочку под брюхо — грядет непогода и холода. В день Мокея мокро — все лето будет мокрое; если сухо — лето будет сухое. Послеобеденный дождь в этот день затягивается надолго. Туман на Мокея — к мокрому лету. Если вечерний поземный туман расходится до восхода — жди ненастья. Отходят сморчки — жди белых грибов. Рыба елец охотится стаей у самой поверхности воды — к хорошей погоде. Ночью было тихо, утром подул легкий ветерок, днем он усилился, сменил направление, к вечеру опять стих — к хорошей погоде. Фазан с вечера усаживается на ветки деревьев — к сухой тихой ночи. Лошадь потряхивает гривой — скоро дождик закапает. Крутая, высокая радуга — будет ветрено, низкая и пологая — жди ненастья.