24 мая в календаре: День славянской письменности и культуры и день кадрового работника

Какой сегодня праздник.
Праздник горилки День славянской письменности и культуры День валяния в траве Всемирный день видеоигр Всемирный день осведомлённости о шизофрении День кадрового работника Европейский день парков Международный женский день за мир и разоружение Международный день мархура Международный день тиары День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Праздник иконы Божией Матери Чолнская День памяти равноапостольного Ростислава Великоморавского День памяти святых отцов I Вселенского Собора День памяти священномученика Мокия Амфипольского Католическая Пятидесятница.
Именины.
Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Мефодий, Михаил, Ростислав.
Мокий Мокрый.
Церковь в этот день отмечает память священномученика Мокия. В народе его прозвали Мокрым — во-первых, по созвучию с именем, во-вторых, потому что в его праздник часто бывают дожди.
На Мокия, как и накануне, когда праздновались именины Матушки Сырой Земли, было не принято браться за земляные работы, но уже по другой причине. Этот день считался праздником умилостивления царя града.
Говорили, что если на Мокия работать в поле — град выбьет все посевы. Была и еще одна примета: если во время града выкинуть помело в окно, то он сразу же прекратится. А вот если на Мокия Мокрого шел дождь — люди старались под ним вымокнуть, чтобы волосы приобрели красоту и силу.
Мокия называли указчиком погоды на все лето. Если этот день дождливый или туманный — то и лето будет сырым. Так и говорили: «Мокро на Мокея — жди лета еще мокрее». Если восход солнца багровый — то лето будет грозным, с пожарами.
События.
1032 год — Авиценна наблюдал и описал прохождение Венеры по диску Солнца.
1571 год — Крымский хан Девлет-Гирей безуспешно осаждает московский Кремль.
1800 год — в Санкт-Петербурге прошли похороны генералиссимуса Александра Суворова.
1826 год — император Николай I издал манифест о незыблемости крепостного права в Российской Империи.
1844 год — с помощью телеграфа Сэмюэла Морзе отправлена первая в мире телеграмма из Вашингтона в Балтимор.
1883 год — свадьба писателя Шолом-Алейхема и Ольги Лоевой.
1911 год — в России был осуществлён первый в мире поиск подлодки с аэроплана.
1925 год — вышел первый номер газеты «Комсомольская правда» (18+).
1949 год — пуск первой советской геофизической ракеты В-1А.
1960 год — состоялся первый полёт пассажирского самолёта Ту-124 конструкции ОКБ А. Н. Туполева, экипаж А. Д. Калины.
1977 год — пленум ЦК КПСС одобрил проект новой Конституции СССР и рекомендовал вынести его на всенародное обсуждение.
1992 год — на Славянской площади в Москве открыт памятник братьям Кириллу и Мефодию.
2000 год — Государственная дума РФ приняла поправку, запрещающую пропаганду наркотиков и способов их приготовления.
2002 год — президенты России и США подписали в Москве Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов.
2006 год — запущен проект Wikimapia (16+).
2008 год — Дима Билан победил на конкурсе «Евровидение-2008» (16+), прошедшем в Белграде.
2014 год — стрельба в Еврейском музее в Бельгии, 4 погибших.
2019 год — 22 студента погибли в пожаре в городе Сурат на западе Индии.
2022 год — массовое убийство в начальной школе «Робб» в Техасе, погибли 19 детей и два учителя.
В этот день родились.
Алексей Саврасов (1830 — 1897 гг.), русский художник-передвижник.
Николай Рябушинский (1877 — 1951 гг), русский меценат и коллекционер.
Михаил Шолохов (1905 — 1984 гг.), русский советский писатель, лауреат Нобелевской премии.
Александр Леманский (1935 — 2007 гг.), советский и российский учёный, генеральный конструктор НПО «Алмаз».
Иосиф Бродский (1940 — 1996 гг), русский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе.
Боб Дилан (1941 г.), американский певец, поэт и композитор, лауреат Нобелевской премии по литературе.
Евгений Киндинов (1945 г.), актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
Присцилла Пресли (1945 г.), американская актриса, единственная жена Элвиса Пресли.
Маргарита Сергеечева (1963 г.), советская и российская киноактриса.
Майя Санду (1972 г.), молдавский политический деятель, президент Молдавии с 2020 года.
Максим Сураев (1972 г.), лётчик-космонавт, Герой России.
Димаш Кудайберген (1994г.), казахский певец, композитор и мультиинструменталист.
Народные приметы.
Если в этот день мокрая погода, то и лето будет дождливым. Восход солнца багровый — грозное и пожарное лето. Дождь в этот день сулит влажное лето. Осадки после обеда обычно не затягиваются. Кошка крепко уснула брюшком кверху — будет тепло и даже жарко, спрятала мордочку под брюхо — грядет непогода и холода. В день Мокея мокро — все лето будет мокрое; если сухо — лето будет сухое. Послеобеденный дождь в этот день затягивается надолго. Туман на Мокея — к мокрому лету. Если вечерний поземный туман расходится до восхода — жди ненастья. Отходят сморчки — жди белых грибов. Рыба елец охотится стаей у самой поверхности воды — к хорошей погоде. Ночью было тихо, утром подул легкий ветерок, днем он усилился, сменил направление, к вечеру опять стих — к хорошей погоде. Фазан с вечера усаживается на ветки деревьев — к сухой тихой ночи. Лошадь потряхивает гривой — скоро дождик закапает. Крутая, высокая радуга — будет ветрено, низкая и пологая — жди ненастья.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
18+. Информационное агентство AmurMedia, регистрационный номер ИА № ФС 77 — 82924 от 30.03.2022, регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.