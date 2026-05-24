В Хабаровске готовят к открытию обновлённый Дом культуры в посёлке Горького

Объект обещают сдать ко Дню города после масштабной реконструкции.

овсем скоро в микрорайоне «посёлок им. Горького» в Хабаровске откроется обновлённый Дом культуры. О завершении работ сообщает мэрия Хабаровска.

Сдача объекта в срок, как отмечается в сообщении, является прямым поручением губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин, озвученным на «Прямой линии». Проект также включён в народную программу при поддержке партии «Единая Россия» Единая Россия.

После реконструкции Дом культуры должен стать многофункциональным центром для жителей микрорайона. Здесь планируется открыть творческие студии, спортивные секции и кружки для детей и взрослых. В здании сохранили исторические элементы, а также установили новое сценическое оборудование и современные системы вентиляции.

«Дом культуры станет центром притяжения для всех, кто любит творчество, спорт, общение», — говорится в сообщении. Отмечается, что обновлённое пространство должно повысить комфорт и расширить возможности для занятий.

Реконструкция велась при участии городской администрации, депутатов, Совета ветеранов и жителей микрорайона, которые контролировали ход работ и вносили предложения.

«Уверен, что этот объект станет настоящим очагом культуры и творчества для всего микрорайона», — подчёркивается в сообщении.

