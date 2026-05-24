В Армении верят в разрешение проблем с ввозом товаров в РФ: «Найдем решение»

Проблемы с ввозом армянских товаров в Россию возникали и раньше и могут быть решены. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Он рассчитывает, что стороны смогут найти выход из положения. Слова Мирзояна передает news.am.
«Мы конструктивно, в здоровой атмосфере с нашими партнерами обсудим ситуацию и, надеюсь, найдем правильные решения», — заявил глава армянского МИД.
Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ограничил поставки цветочной продукции из Армении. Меры носят временный характер. По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, доля Армении в российском импорте цветов составляет менее 5%.
При этом глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что стоимость российского газа для республики не повысится, так как действующий контракт с РФ является взаимовыгодным.