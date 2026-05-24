«Одинокий голубь»: на Западе заявили о выходе Вэнса из президентской гонки 2028 года

Daily Mail: Вэнс оказался в изоляции и может отказаться от участия в выборах.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оказался в изолированном положении и рассматривает вариант не участвовать в президентской гонке 2028 года. Об этом пишет Daily Mail.

«Вэнс, который после отставки Тулси Габбард теперь остался одиноким “голубем” в кабинете Дональда Трампа, оказался в еще большей изоляции, чем когда-либо, и даже рассматривает возможность отказаться от участия в президентской гонке 2028 года», — говорится в материале.

Издание отмечает рост роли госсекретаря США Марко Рубио, которого источники называют одним из ключевых и наиболее влиятельных голосов по вопросам внешней политики в окружении президента Дональда Трампа.

Напомним, Габбард сообщила о добровольном решении покинуть госслужбу. Она уйдет с занимаемого поста в конце июня. Однако американские СМИ утверждают, что ее вынудила уйти администрация США.

Ранее глава Белого дома назвал Вэнса и Рубио сильными кандидатами от республиканцев на будущих выборах. Он охарактеризовал их как «команду мечты».

