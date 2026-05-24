Подполковник Иванников: Удар по зданию СБУ нанесли в момент тайного совещания

ВС России нанесли удар по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Николаеве, выбрав для этого момент, когда там проходило тайное совещание. Об этом в субботу, 23 мая, сообщил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Он уточнил, что атака осуществлялась высокоточным оружием, которое позволяет поражать цели на больших расстояниях.
— В момент удара в здании могли находиться до 35 человек, в том числе не менее пяти-семи офицеров, подполковник или полковник, — заявил Иванников в беседе с Aif.ru.
Он подчеркнул, что этот удар нанес серьезный репутационный ущерб властям Украины, поскольку все больше людей перестают верить в безнаказанность СБУ.
23 мая Минобороны сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по предприятию ВПК Украины, объектам энергетики, цехам сборки и местам хранения беспилотников. В операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.