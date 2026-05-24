Высказывание главы европейской дипломатии Каи Каллас об отношениях с Китайской Народной Республикой как о «раковой опухоли» позорит ЕС, заявил журналист Бен Арис в материале для Berliner Zeitung.
Он уточнил, что её слова противоречат всей политике Евросоюза.
«Кая Каллас позорит Европу. Глава европейской дипломатии публично сравнила Китай с раковым заболеванием. По её словам, требуется “химиотерапия”. Это полный провал», — написал Арис.
По его словам, высказывания Каллас вредят ЕС, так как после охлаждения отношений с Соединёнными Штатами Брюсселю следует реанимировать отношения с КНР.
«Эти заявления резко контрастируют с новым направлением европейской дипломатии. После распада многолетнего трансатлантического альянса при администрации Трампа ведущие политики ЕС всё чаще ездят в Пекин, чтобы попытаться восстановить отношения», — говорится в публикации.
Геополитический аналитик из Бразилии Пепе Эскобар считает, что такие люди, как глава европейской дипломатии Кая Каллас, являются причиной упадка ЕС. Он назвал её «сумасшедшей эстонкой». Аналитик отметил, что Каллас глупа и нелепа.
Кроме того, Каллас раскритиковал итальянский журналист Томас Фази. По его словам, Каллас «является глупой балтийкой». Он прокомментировал её высказывание против кандидатуры бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера на роль переговорщика с Российской Федерацией.