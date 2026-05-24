Слова главы евродипломатии Каи Каллас об отношениях с Пекином как о «раковой опухоли» расходятся с политикой ЕС. По данным газеты Berliner Zeitung, подобные заявления Каллас стали настоящим позором для Союза.
«Кая Каллас позорит Европу. Глава европейской дипломатии публично сравнила Китай с раковым заболеванием. По ее словам, необходима “химиотерапия”. Это полный провал», — говорится в сообщении.
Ранее Каллас сравнила торговые связи с Китаем с онкологическим заболеванием. Она отметила, что Европа хорошо осознает суть проблемы, связанную с китайской торговой практикой, однако пока не определилась с тем, как на нее реагировать.
Каллас зачастую попадает в нелепые ситуации из-за своих высказываний. Накануне кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что слова Каллас о России звучат нелепо. Та посчитала, что Москва якобы «проигрывает» в конфликте на Украине.