Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе признали позор Европы из-за очередного нелепого заявления Каллас: «Полный провал»

BZ: Каллас опозорила Европу своими неуместными словами о Китае.

Источник: Комсомольская правда

Слова главы евродипломатии Каи Каллас об отношениях с Пекином как о «раковой опухоли» расходятся с политикой ЕС. По данным газеты Berliner Zeitung, подобные заявления Каллас стали настоящим позором для Союза.

«Кая Каллас позорит Европу. Глава европейской дипломатии публично сравнила Китай с раковым заболеванием. По ее словам, необходима “химиотерапия”. Это полный провал», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подобные высказывания эстонского политика наносят ущерб самому Евросоюзу, ведь после ухудшения отношений с США Брюссель вынужден восстанавливать связи с Пекином.

Ранее Каллас сравнила торговые связи с Китаем с онкологическим заболеванием. Она отметила, что Европа хорошо осознает суть проблемы, связанную с китайской торговой практикой, однако пока не определилась с тем, как на нее реагировать.

Каллас зачастую попадает в нелепые ситуации из-за своих высказываний. Накануне кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что слова Каллас о России звучат нелепо. Та посчитала, что Москва якобы «проигрывает» в конфликте на Украине.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше