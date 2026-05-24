Космонавт Антон Шкаплеров рассказал о секретах своей профессии

АФИНЫ, 24 мая. /ТАСС/. Герой России, космонавт-испытатель, кандидат технических наук, полковник ВКС Антон Шкаплеров рассказал на вечере в Русском доме в Афинах о своих полетах на Международную космическую станцию (МКС), поведал о сложностях подготовки к выходу в открытый космос и ответил на вопросы аудитории, раскрыв некоторые секреты своей профессии, передает корреспондент ТАСС.
Антон Шкаплеров — одна из самых известных фигур современной российской космонавтики. За свою карьеру он совершил четыре полета на Международную космическую станцию, неоднократно выходил в открытый космос, а также принимал участие в съемках первого художественного фильма, снятого в космосе, — «Вызов». Шкаплеров также является амбассадором российского туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».
Перед демонстрацией участникам вечера 10-минутного документального фильма космонавт рассказал, что лента сделана по материалам его полетов — от старта до посадки космического корабля. «Это нужно, чтобы вы все окунулись в тематику космоса», — пояснил Шкаплеров, призвав всех задавать вопросы. «Вы знаете, что глупых вопросов не бывает, а бывают глупые ответы, — добавил он с юмором. — Поэтому с удовольствием отвечу на все вопросы, которые связаны как с космосом, так и с Россией».
Сначала Шкаплеров рассказал о себе: родился и вырос в Крыму, в Севастополе, где прямо с детства проникся греческой культурой и греческой историей. «Стать космонавтом была моя мечта с детства, как сейчас среди молодых людей популярно стать блогером, ютьюбером, тиктокером, — сказал Шкаплеров. — Я поставил себе цель стать военным летчиком, а потом — космонавтом. Окончил высшее военное авиационное училище летчиков, затем военно-воздушную академию в Москве, после нее 5 лет летал в полку на своих любимых МиГ-29, и почти в 30 лет был отобран в отряд космонавтов».
Во время четырех полетов на Международную космическую станцию космонавт провел три выхода в открытый космос — общей продолжительностью 21 час 39 минут. Самым длительным был третий выход — 8 часов 13 минут. По его словам, в ходе этого рекордного для него пребывания в открытом космосе очень сильно ощущалась усталость, так как всю работу приходится делать только руками.
«Нас было двое, мы выходим по двое для страховки, мы, конечно, устали, но были очень удовлетворенными и счастливыми, потому что все работу, которую на нас возложили, мы сделали, — сказал Шкаплеров. — Планировалось 6 часов работать, но потому что там проблемы были с антенной, которую мы ремонтировали, нам пришлось на нее потратить еще два часа. Тогда система очистки воздуха уже начала давать сбои, и в скафандрах было повышенное содержание углекислого газа, но мы уже возвращались на станцию».
Пока надо слетать на Луну.
Отвечая на вопрос о перспективных полетах, Шкаплеров выразил мнение, что в ближайшее десятилетие полет человека на Марс не состоится. «Давайте дождемся, чтобы человек опять высадился на Луне, — сказал космонавт. — До Луны лететь три с половиной дня, а до Марса — полгода на существующей технике. Но еще нет у нас такой техники. Пытается Илон Маск сделать сверхтяжелую ракету, но пока она все время взрывается, но видно, что шаг за шагом он пытается ее научить летать. Он молодец, прогресс есть».
Космонавту также задали вопрос, было ли у него какое-то слово, к которому у него лично изменилось отношение после полета в космос. «Может, это слово — Земля, — сказал Шкаплеров. — Раньше я представлял себе, что Земля — это то, на чем мы стоим, что-то вокруг тебя, а теперь я понимаю лучше нашу планету. Мы все не представители какой-то одной определенной страны, а мы все земляне, мы живем на этой планете. Она очень красивая, действительно голубая планета, особенно на светлой ее стороне, неповторимая». «Я там сотни тысяч фотографий делал, — продолжил космонавт. — Одни и те же места фотографировал, а все фотографии разные, потому что и разное время года, и разный угол солнца, и облачность разная. То есть одинаковых фотографий никогда не бывает».
Общий дом для всех жителей.
По словам Шкаплерова, из космоса отчетливо становится понятно, что Земля — общий дом для всех ее жителей. «Хочется, чтобы мы, современные жители Земли, все-таки эту прекрасную голубую планету сохранили и передали нашим потомкам — детям, внукам, их детям и внукам, и чтобы поменьше было раздоров, — заметил космонавт. — Я, конечно, представляю, где находится Греция и где находится Россия — самая большая страна на планете. Но границ там не видно, как ни крути. Давайте все будем мирно жить на одной планете Земля, будем называться землянами, не важно, грек ты, белорус или россиянин».
Шкаплеров также отметил, что режим работы МКС не изменился. «Международная космическая станция как работала, так сейчас и работает. У нас все международные экипажи. В каждом российском корабле летит как минимум один американец, в каждом американском корабле есть как минимум один наш русский космонавт. Командиры меняются просто по очереди — русский командир, американец и иногда бывает европеец, японец или канадец, мы все дружим, все общаемся, вместе тренируемся.. Как это было до начала СВО, так и сейчас, ничего не поменялось», — подчеркнул космонавт.