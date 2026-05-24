Космонавт Антон Шкаплеров рассказал о секретах своей профессии

Космонавту также задали вопрос, было ли у него какое-то слово, к которому у него лично изменилось отношение после полета в космос. «Может, это слово — Земля, — сказал Шкаплеров. — Раньше я представлял себе, что Земля — это то, на чем мы стоим, что-то вокруг тебя, а теперь я понимаю лучше нашу планету. Мы все не представители какой-то одной определенной страны, а мы все земляне, мы живем на этой планете. Она очень красивая, действительно голубая планета, особенно на светлой ее стороне, неповторимая». «Я там сотни тысяч фотографий делал, — продолжил космонавт. — Одни и те же места фотографировал, а все фотографии разные, потому что и разное время года, и разный угол солнца, и облачность разная. То есть одинаковых фотографий никогда не бывает».