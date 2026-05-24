Стрельба произошла у Белого дома в Вашингтоне

В районе Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба. По данным американских СМИ, вблизи президентской резиденции США прозвучало от 20 до 30 выстрелов.
Сотрудники Секретной службы оперативно организовали эвакуацию представителей прессы и персонала. Журналистов временно переместили в комнату для брифингов до выяснения обстоятельств инцидента.
Ранее KP.RU сообщал, что за последние два года президент США Дональд Трамп трижды подвергался покушениям. Очередная попытка нападения на главу Белого дома произошла 26 апреля в Вашингтоне.
Стрельба произошла в отеле Washington Hilton, где начинался традиционный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома. В зале собрались сотни гостей, включая самого президента США и первую леди Меланию Трамп.