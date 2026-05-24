Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гинцбург заявил об отсутствии необходимости прививать россиян от Эболы

Эпидемиологический потенциал у вируса в России низкий, отметил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Необходимости массовой вакцинации россиян от вируса Эболы нет, эпидемиологический потенциал у вируса в России низкий. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Население России, которое не ездит в Африку, не надо прививать по той простой причине, что возможности эпидемиологического распространения этой инфекции равняются нулю», — ответил он на соответствующий вопрос.

«Население вакцинировать не надо, никакой паники нет», — резюмировал он.