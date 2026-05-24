Гинцбург заявил об отсутствии необходимости прививать россиян от Эболы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Необходимости массовой вакцинации россиян от вируса Эболы нет, эпидемиологический потенциал у вируса в России низкий. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Население России, которое не ездит в Африку, не надо прививать по той простой причине, что возможности эпидемиологического распространения этой инфекции равняются нулю», — ответил он на соответствующий вопрос.
«Население вакцинировать не надо, никакой паники нет», — резюмировал он.