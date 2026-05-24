Журналисты NBC и ABC сообщили о звуках выстрелов снаружи Белого дома

Снаружи Белого дома в Вашингтоне были слышны выстрелы, около 20−30, прессе велели проследовать в зал для брифингов. Об этом в субботу, 23 мая, сообщили журналисты ABC и NBC.
— Когда мы были в Белом доме, было слышно много выстрелов. Нам сказали бежать в зал для пресс-брифингов, — рассказала в соцсети Х журналистка ABC News Селина Ван.
Журналистка NBC Джули Циркин подтвердила эту информацию.
— Снаружи Белого дома были слышны выстрелы. Примерно 20−30, — написала она на своей странице в соцсети.
4 мая журналист Newsmax Джеймс Розен сообщил, что несколько выстрелов раздались в районе Белого дома в Вашингтоне. Журналистка CNBC Меган Касселла в личном блоге также добавила, что представителей СМИ оперативно эвакуировали с Северной лужайки в комнату для брифингов.
25 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп также сообщил о задержании мужчины, который стрелял на мероприятии в Вашингтоне. Американского лидера вывели с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома.
После стало известно, что мужчина, устроивший стрельбу на ужине с участием Трампа, написал манифест, в котором указал, что его целями являлись чиновники США.