Корабль «Шэньчжоу-23» 24 мая стартует к национальной орбитальной станции

Первая женщина-тайконавт из Гонконга Ли Цзяин отправилась в космос.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 24 мая, к национальной орбитальной станции «Тяньгун» отправится китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-23». Об этом информирует Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA).

На борту находится экипаж из трех тайконавтов: командир Чжу Янчжу, Чжан Чжиюань и женщина-тайконавт Ли Цзяин.

Корабль будет запущен с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» («Великий поход-2Ф»). Старт намечен на 23:08 по пекинскому времени (18:08 по мск).

Оказавшись на орбите, корабль в автоматическом режиме быстро сблизится и состыкуется с передним узлом основного модуля «Тяньхэ» орбитальной станции «Тяньгун».

Миссия «Шэньчжоу-23» — 11-ая по счету экспедиция экипажа на станцию.

В свою очередь КНДР провела очередные испытания баллистических ракет под личным наблюдением главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше