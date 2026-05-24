Корабль «Шэньчжоу-23» 24 мая стартует к национальной орбитальной станции

В воскресенье, 24 мая, к национальной орбитальной станции «Тяньгун» отправится китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-23». Об этом информирует Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA).
На борту находится экипаж из трех тайконавтов: командир Чжу Янчжу, Чжан Чжиюань и женщина-тайконавт Ли Цзяин.
Корабль будет запущен с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» («Великий поход-2Ф»). Старт намечен на 23:08 по пекинскому времени (18:08 по мск).
Оказавшись на орбите, корабль в автоматическом режиме быстро сблизится и состыкуется с передним узлом основного модуля «Тяньхэ» орбитальной станции «Тяньгун».
Миссия «Шэньчжоу-23» — 11-ая по счету экспедиция экипажа на станцию.
