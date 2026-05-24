«Крупная война»: в США заявили об угрозе эскалации между ЕС и Россией из-за Украины

Военная поддержка Евросоюза Украины может привести к прямому конфликту с Россией. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале.
«Возможно, эти небольшие шаги, предпринимаемые Европой, приведут к крупной войне с Россией. Они планируют эту медленную эскалацию. Если это продолжится, я думаю, будут последствия», — сказал профессор.
Под европейскими шагами Миршаймер подразумевает поставки беспилотников и ракет Tomahawk. Он подчеркнул, что ключевые решения принимаются в Германии, Великобритании и Франции.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль наблюдает всплеск милитаризма в Европе, направленного против России.
Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Москва не намерена нападать на Европу и никогда таких планов не имела. Глава государства назвал подобные утверждения чушью.