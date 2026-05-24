Момент стрельбы возле Белого дома попал в прямой эфир

Возле Белого дома в Вашингтоне раздались несколько выстрелов. Об этом сообщила корреспондент телеканала NewsNation Либби Дин. Момент стрельбы попал в прямой эфир ABC News, тогда корреспондент Селина Ванг записывала репортаж. На видео журналистка спокойно говорит в камеру, но когда раздаются выстрелы, в панике прячется под стол.
«Как сообщила команда NewsNation, много выстрелов прозвучало снаружи у Белого дома», — написала журналистка в соцсети X.
По данным DC News Now, выстрелов было около 30. Также сообщается, что во время стрельбы, произошедшей рядом с Белым домом, президент США Дональд Трамп находился в здании резиденции.
Представители прессы были оперативно эвакуированы сотрудниками Секретной службы США до выяснения всех обстоятельств произошедшего.
