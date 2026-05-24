Момент стрельбы возле Белого дома попал в прямой эфир

Возле Белого дома в Вашингтоне раздались несколько выстрелов. Об этом сообщила корреспондент телеканала NewsNation Либби Дин. Момент стрельбы попал в прямой эфир ABC News, тогда корреспондент Селина Ванг записывала репортаж. На видео журналистка спокойно говорит в камеру, но когда раздаются выстрелы, в панике прячется под стол.