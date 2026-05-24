Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Момент стрельбы возле Белого дома попал в прямой эфир

Президент США во время стрельбы находился в Белом доме.

Источник: Комсомольская правда

Возле Белого дома в Вашингтоне раздались несколько выстрелов. Об этом сообщила корреспондент телеканала NewsNation Либби Дин. Момент стрельбы попал в прямой эфир ABC News, тогда корреспондент Селина Ванг записывала репортаж. На видео журналистка спокойно говорит в камеру, но когда раздаются выстрелы, в панике прячется под стол.

«Как сообщила команда NewsNation, много выстрелов прозвучало снаружи у Белого дома», — написала журналистка в соцсети X.

По данным DC News Now, выстрелов было около 30. Также сообщается, что во время стрельбы, произошедшей рядом с Белым домом, президент США Дональд Трамп находился в здании резиденции.

Представители прессы были оперативно эвакуированы сотрудниками Секретной службы США до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Как ранее писал KP.RU, в Турции был задержан гражданин Ирака Мохаммад Бакер Саад Дауд аль-Саади, которого американские власти подозревают в подготовке покушения на Иванку Трамп — дочь президента США Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше