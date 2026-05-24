Акиньшина опубликовала первое фото с новорожденным сыном от Козловского

Актриса Оксана Акиньшина опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию из палаты родильного дома.
На снимке она позирует в просторной ночной рубашке рядом с кроваткой новорожденного сына.
В палате также можно заметить большой букет цветов, который муж артистки Данила Козловский подарил ей после родов.
18 мая стало известно, что Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями. У пары родился сын. Малыша назвали Лео. Долгое время актеры официально не подтверждали свои отношения, но со временем поклонникам стало понятно, что они точно вместе. История любви Акиньшиной и Козловского — в материале «Вечерней Москвы».
До этого Данила Козловский опубликовал в личном блоге фото, на которой изображен аист, в ответ на распространившиеся сообщения в СМИ о беременности Оксаны Акиньшиной.
Ребенок стал для артистки четвертым по счету. У нее есть сын Филипп от предпринимателя Дмитрия Литвинова, а от продюсера Арчила Геловани она родила сына Костю и дочь Эмму. У Козловского есть дочь от коллеги Ольги Зуевой.