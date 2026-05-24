МВФ предупредил Евросоюз об ущербе для экономики из-за роста госдолга стран

Международный валютный фонд предупредил страны ЕС, что рост государственного долга может негативно сказаться на экономике объединения. Об этом сообщает Politico со ссылкой на доклад МВФ.
По данным МВФ, при отсутствии корректировки текущей политики долговая нагрузка может выйти на неустойчивую траекторию.
«При сохранении нынешней политики долг среднестатистической европейской страны к 2040 году достигнет 130% ВВП, что примерно вдвое больше нынешнего уровня», — говорится в документе.
МВФ указывает на дополнительные финансовые вызовы для стран ЕС в ближайшие 15 лет, включая рост расходов на оборону, энергетику и пенсионные системы.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал на наличие уязвимости в ЕС, связанной с огромной финансовой дырой из-за переплаты европейцев за энергию на фоне конфликта на Ближнем Востоке.