Таким Байкал видят редко: пилот Airbus запечатлел фантастические кадры озера с высоты

IrkutskMedia, 24 мая. Пилот Airbus 320 запечатлел особенные кадры Байкала с высоты полета. На видео — дремлющее под сияющей толщей льда величественное озеро, обрамленное белоснежными пиками горных хребтов. Над головой и вокруг — бескрайнее и чистое голубое небо. Как рассказал пилот, им очень повезло, потому что безоблачные горы и Байкал в подобном виде можно увидеть крайне редко. Захватывающее видео опубликовано в тг-канале «Pilot life notes» (18+).
«Сколько раз я летал, но Байкал так и не мог увидеть из-за того, что он постоянно покрыт плотным слоем облачности. Сегодня озеро наконец-таки открыло свои бескрайние просторы, и его можно рассмотреть с воздуха очень хорошо», — делится впечатлениями пилот.
Ранее агентство сообщало, что пилот авиакомпании S7 Airlines Карен Новицкий во время рейса из Москвы в Улан-Удэ показал виды на Байкал с высоты полёта. Он поделился атмосферным видео в своем тг-канале (18+).