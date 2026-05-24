Таким Байкал видят редко: пилот Airbus запечатлел фантастические кадры озера с высоты

«Сколько раз я летал, но Байкал так и не мог увидеть из-за того, что он постоянно покрыт плотным слоем облачности. Сегодня озеро наконец-таки открыло свои бескрайние просторы, и его можно рассмотреть с воздуха очень хорошо», — делится впечатлениями пилот.