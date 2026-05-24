Секретная служба США открыла огонь по злоумышленнику у Белого дома: инцидент со стрельбой исчерпан

Инцидент со стрельбой в районе Белого дома в Вашингтоне был оперативно исчерпан. Стрелявший нейтрализован сотрудниками спецслужб. Об этом сообщает Fox News.
Сотрудники Секретной службы США открыли ответный огонь по злоумышленнику, который вел стрельбу в направлении Белого дома. В результате он был обезврежен на месте. По данным телеканала, пострадал случайный прохожий.
Журналист портала DC News Now Крис Флэнэган сообщил, что в момент происшествия президент США Дональд Трамп находился внутри резиденции. Американский лидер не пострадал в результате стрельбы.